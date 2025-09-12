Что увидели россияне на восточном фланге НАТО: почему теперь у Путина аппетиты значительно возрастут

В течение первых 36 часов после российской атаки ни Польша, ни НАТО не дали решительного ответа агрессору. Никто так и не увидел никаких шагов, которые могли бы остановить Путина от удара. Эта атака показала, как Польша готова к современной воздушной войне, которую может вести Россия. Об этом рассказал нардеп, политический аналитик Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы увидели: чтобы отразить атаку 19 дронов, были задействованы истребители нескольких стран, а немецкие комплексы Patriot только "отслеживали ситуацию". В итоге сверхсовременные самолеты F-35 стоимостью сотни миллионов использовали несколько дорогих ракет ПВО, чтобы сбить 3 или 4 дрона. Эффективно ли это? Вопросы к экспертам. Для сравнения: ночью 11 сентября по Украине Россия выпустила 66 дронов, из которых 62 были сбиты или подавлены", – отметил Княжицкий.

Он продолжает, ответ на вопрос об эффективности можно увидеть и в реакции Польши: на следующий день она обратилась к союзникам с просьбой о дополнительных системах ПВО и технологиях для борьбы с беспилотниками.

Аналитик подытоживает фактически Россия убедилась, что на восточном фланге НАТО нет продуманного плана действий на случай воздушной войны. Мы даже не знаем, сколько именно дронов было над Польшей и сколько из них сбито. Это может свидетельствовать об отсутствии системы раннего предупреждения дроновых атак, нехватке ПВО ближнего радиуса и дефиците опытных операторов.

"Никто не знает, какие выводы сделали российские военные аналитики. Но трудно представить, чтобы они увидели что-то, что делало бы следующие "залеты" дронов в Польшу слишком рискованными", – прокомментировал нардеп.

