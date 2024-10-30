Что украинские военные должны вернуть после службы: список

Минобороны сообщило еще об одном шаге в упрощении отчетности за имущество для украинских военных. Теперь только бронежилет и каска должны быть возвращены после службы. Об этом сообщили в Министерстве со ссылкой на слова Рустема Умерова.

Военный ВСУ. Фото из открытых источников

"Спальники, карематы, фляги и другие вещи будут оставаться у бойцов. Им больше не придется думать об их сдаче. Эти изменения вводим приказом Минобороны. Этих перемен очень ждали наши воины. Они должны фокусироваться на боевых задачах, а новое обмундирование мы всегда предоставим", – пообещал министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Российские TG-каналы распространяют информацию о якобы продаже органов погибших украинских военных на "черном рынке". В сообщениях утверждается, что в даркнете появились объявления о продаже сердца бойца ВСУ за 70 тысяч долларов, а подобные случаи вроде бы фиксировались и раньше. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

"Эта ложь является частью многолетней кампании врага под названием "Черная трансплантология", которая ведется с 2014 года. Целью подобных фейков является дискредитация украинского военно-политического руководства и создание негативного имиджа Украины на международной арене. Доверяйте только официальным и верифицированным источникам информации" отмечают в ЦПИ.

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Вражеские z-каналы распространяют фейк о "бегстве" украинских защитников из Селидово. Что было на самом деле – читайте по ссылке.