Что Украине следует ожидать от президентства Трампа: как будут заканчивать войну

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Slava Kot
Международный обозреватель Юрий Физер прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента в США и прогнозирует, что у лидера республиканцев есть определенный план для окончания войны в Украине, который он будет пытаться реализовать с привлечением президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Дональд Трамп
Юрий Физер в эфире "Эспрессо" отреагировал на победу Трампа и указал, что с момента вступления его в должность украинцев ждет "новая реальность".
По его словам, Трамп постоянно утверждал, что война в Украине никому не нужна, поэтому у него есть план для ее окончания, хотя и подробно не показывал его никому. Физер указывает, что Трамп имел намеки, как будет действовать во время президентства по поводу войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции президента Владимира Зеленского на победу Трампа. По его словам, Украину ожидает от США мощной двухпартийной поддержки Украины.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле рассказали, что будет делать Путин после победы Трампа на выборах в США.
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