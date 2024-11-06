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Что Украине следует ожидать от президентства Трампа: как будут заканчивать войну

Как Дональд Трамп постарается закончить войну в Украине.

сегодня, 15:00
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Автор:
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Slava Kot

Международный обозреватель Юрий Физер прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента в США и прогнозирует, что у лидера республиканцев есть определенный план для окончания войны в Украине, который он будет пытаться реализовать с привлечением президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Что Украине следует ожидать от президентства Трампа: как будут заканчивать войну

Дональд Трамп

Юрий Физер в эфире "Эспрессо" отреагировал на победу Трампа и указал, что с момента вступления его в должность украинцев ждет "новая реальность".

"Для украинцев это если не черный день, то по крайней мере темный. Сегодня мы проснулись в новой реальности, и в этой реальности нам придется жить с 20 января следующего года", — считает Физер.

По его словам, Трамп постоянно утверждал, что война в Украине никому не нужна, поэтому у него есть план для ее окончания, хотя и подробно не показывал его никому. Физер указывает, что Трамп имел намеки, как будет действовать во время президентства по поводу войны в Украине.

"Он отметил, что от одного заберет, то есть от Украины и президента нашего государства Владимира Зеленского — заберет оружие и финансирование, а другому добавит, то есть заберет санкции и возобновит экономическое сотрудничество с Путиным. Таким образом, он хочет посадить за стол переговоров и утверждает, что именно этот стол должен стать местом, где будет решено завершение войны", – считает Физер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции президента Владимира Зеленского на победу Трампа. По его словам, Украину ожидает от США мощной двухпартийной поддержки Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле рассказали, что будет делать Путин после победы Трампа на выборах в США.




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Источник: https://espreso.tv/svit-pislya-peremogi-trampa-ukraintsyam-dovedetsya-zhiti-v-noviy-realnosti-mizhnarodniy-oglyadach-espreso
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