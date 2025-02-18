Что Украине следует ожидать от переговоров США и России: будет ли принято судьбоносное решение

Российская делегация во главе руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым прилетела в Саудовскую Аравию, где начала вести переговоры по войне в Украине с командой администрации президента США Дональда Трампа. Однако политический обозреватель Роман Шрайк считает, что на этой встрече не будет принято какого-нибудь судьбоносного решения для Украины.

Переговоры США и России по Украине. Фото из открытых источников

Роман Шрайк предположил, что на переговорах между США и Россией будут сделаны шаги на встречу друг другу. По его словам, в Кремле озвучат максимальные позиции, однако команда Трампа не примет их.

"Если кто-то ждет от сегодняшних переговоров Россия-США что-то судьбоносное, то его не будет. Это пристрелка, на которой стороны выкатят стартовые позиции. РФ обычно выкатывает максимум, который США даже в своем нынешнем состоянии вряд ли согласится. То есть какие-нибудь мелкие движения навстречу друг другу будут сделаны, но ожидать, что нашу судьбу решат сегодня, не стоит" — указывает Шрайк.

Политический обозреватель отмечает, что главная цель Путина в переговорах с США решать судьбу мира через распределение "зон влияния", а на переговорах между командой Трампа и российскими представителями Украина — только один из пунктов.

Однако Шрайк отмечает, что если переговоры будут продолжаться без Украины, США и Россия не смогут окончательно договориться.

"После этой встречи начнутся/продолжатся теневые шорохи, и нужно будет следить, определится ли дата переговоров Путин-Трамп. И даже они не станут финалом, если все это мероприятие будет идти без учета наших интересов, как это происходит сейчас", — заключает Шрайк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск отреагировал на переговоры США и России по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины.