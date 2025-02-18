Что Украине следует ожидать от переговоров США и России: будет ли принято судьбоносное решение

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Slava Kot
Российская делегация во главе руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым прилетела в Саудовскую Аравию, где начала вести переговоры по войне в Украине с командой администрации президента США Дональда Трампа. Однако политический обозреватель Роман Шрайк считает, что на этой встрече не будет принято какого-нибудь судьбоносного решения для Украины.
Переговоры США и России по Украине. Фото из открытых источников
Роман Шрайк предположил, что на переговорах между США и Россией будут сделаны шаги на встречу друг другу. По его словам, в Кремле озвучат максимальные позиции, однако команда Трампа не примет их.
Политический обозреватель отмечает, что главная цель Путина в переговорах с США решать судьбу мира через распределение "зон влияния", а на переговорах между командой Трампа и российскими представителями Украина — только один из пунктов.
Однако Шрайк отмечает, что если переговоры будут продолжаться без Украины, США и Россия не смогут окончательно договориться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск отреагировал на переговоры США и России по Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Китае объяснили, почему против полного поражения России на войне против Украины.
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