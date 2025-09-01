Что угрожает работникам ТЦК за нарушение правил пользования бодикамерами

Рубрики
Адвокат Сергей Старенький рассказал о наказании, которое могут получить сотрудники ТЦК, если будут нарушать правила использования бодикамер во время общения с гражданами. Также юрист дал совет, который поможет защитить свои права.
Работники ТЦК должны использовать бодикамеры. Фото из открытых источников
Сергей Старенький в эфире Новости.LIVE рассказал, что наказание для военнослужащего ТЦК может быть разным.
По его словам, за грубые и серьезные нарушения работник ТЦК может получить до 15 суток на гауптвахте. Однако к военнослужащему могут быть и другие виды наказаний, в частности, лишение премии или перевод в другую воинскую часть.
Однако Старенький отмечает, что нарушение правил пользования бодикамерами не сможет защитить права человека, уже доставленного в ТЦК.
Старенький советует в случае разговора с работниками ТЦК напомнить им включить бодикамеру. По его словам, это поможет обеим сторонам действовать по закону.
Напомним, с 1 сентября при проверке документов или вручении повесток каждый представитель ТЦК и СП будет обязан использовать нагрудные бодикамеры.
