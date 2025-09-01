Что угрожает работникам ТЦК за нарушение правил пользования бодикамерами

Адвокат Сергей Старенький рассказал о наказании, которое могут получить сотрудники ТЦК, если будут нарушать правила использования бодикамер во время общения с гражданами. Также юрист дал совет, который поможет защитить свои права.

Работники ТЦК должны использовать бодикамеры. Фото из открытых источников

Сергей Старенький в эфире Новости.LIVE рассказал, что наказание для военнослужащего ТЦК может быть разным.

"Может быть объявлено официально замечание, выговор. Если что-то серьезно, то это дисциплинарная ответственность — содержание на гауптвахте", — указывает адвокат.

По его словам, за грубые и серьезные нарушения работник ТЦК может получить до 15 суток на гауптвахте. Однако к военнослужащему могут быть и другие виды наказаний, в частности, лишение премии или перевод в другую воинскую часть.

Однако Старенький отмечает, что нарушение правил пользования бодикамерами не сможет защитить права человека, уже доставленного в ТЦК.

"После того, как будут выявлены нарушения, которые не были фиксированы, человеку, которого уже доставили в ТЦК, это не поможет защитить свои права. По нему уже будет запущена процедура мобилизации и он может даже не узнает, что кого-то привлекли к дисциплинарной ответственности", — объясняет адвокат.

Старенький советует в случае разговора с работниками ТЦК напомнить им включить бодикамеру. По его словам, это поможет обеим сторонам действовать по закону.

Напомним, с 1 сентября при проверке документов или вручении повесток каждый представитель ТЦК и СП будет обязан использовать нагрудные бодикамеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине готовят жестокое наказание уклоняющимся.

Также "Комментарии" писали, что в Сухопутных войсках сделали заявление о работе ТЦК.