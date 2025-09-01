logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что угрожает работникам ТЦК за нарушение правил пользования бодикамерами
commentss НОВОСТИ Все новости

Что угрожает работникам ТЦК за нарушение правил пользования бодикамерами

Работников ТЦК могут лишить премии, отправить на гауптвахту или перевести в другую воинскую часть из-за неправильного использования бодикамер.

1 сентября 2025, 12:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Адвокат Сергей Старенький рассказал о наказании, которое могут получить сотрудники ТЦК, если будут нарушать правила использования бодикамер во время общения с гражданами. Также юрист дал совет, который поможет защитить свои права.

Что угрожает работникам ТЦК за нарушение правил пользования бодикамерами

Работники ТЦК должны использовать бодикамеры. Фото из открытых источников

Сергей Старенький в эфире Новости.LIVE рассказал, что наказание для военнослужащего ТЦК может быть разным.

"Может быть объявлено официально замечание, выговор. Если что-то серьезно, то это дисциплинарная ответственность — содержание на гауптвахте", — указывает адвокат.

По его словам, за грубые и серьезные нарушения работник ТЦК может получить до 15 суток на гауптвахте. Однако к военнослужащему могут быть и другие виды наказаний, в частности, лишение премии или перевод в другую воинскую часть.

Однако Старенький отмечает, что нарушение правил пользования бодикамерами не сможет защитить права человека, уже доставленного в ТЦК.

"После того, как будут выявлены нарушения, которые не были фиксированы, человеку, которого уже доставили в ТЦК, это не поможет защитить свои права. По нему уже будет запущена процедура мобилизации и он может даже не узнает, что кого-то привлекли к дисциплинарной ответственности", — объясняет адвокат.

Старенький советует в случае разговора с работниками ТЦК напомнить им включить бодикамеру. По его словам, это поможет обеим сторонам действовать по закону.

Напомним, с 1 сентября при проверке документов или вручении повесток каждый представитель ТЦК и СП будет обязан использовать нагрудные бодикамеры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине готовят жестокое наказание уклоняющимся.

Также "Комментарии" писали, что в Сухопутных войсках сделали заявление о работе ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtube.com/live/1K2zgwEVU3o
Теги:

Новости

Все новости