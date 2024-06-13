"Что-то пошло не так": в оккупантов минус 5 лодок за день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российские оккупанты потеряли пять лодок за один день на Южном направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.
Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников
Капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в Facebook рассказал о потерях российских окупантов. По его словам, Россия потеряла за один день пять лодок, тогда как обычно эта цифра составляет 1-2 лодки.
Напомним, что общие потери личного состава России на войне в Украине составляют более 520 тыс. человек. Эта цифра включает в себя раненых и убитых. Кроме того, по данным Генштаба россияне потеряли на войне 7 928 танков, 15 208 боевых машин, 18 794 автомобили и автоцистерны, 13 770 артиллерийских систем, 11 075 беспилотников и еще тысячи единиц другой техники, в том числе 27 кораблей и одну подлодку.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ установили рекорд по количеству принесенных потерь среди российских оккупантов в мае. В среднем украинские силы уничтожают около 20 тыс. оккупантов ежемесячно, однако в мае эта цифра достигла показателя у 38 940 россиян. Такой результат оказался на 10 тыс. выше предыдущего рекорда ВСУ декабря 2023 года, когда украинские силы ликвидировали на войне 29 970 российских оккупантов.
Также "Комментарии" писали о потерях военной техники Украины и России за период с начала российского наступления на Харьковщину. В этом показателе у Украины преимущество, ведь Россия потеряла больше техники.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 13:14
Починали з кораблів закінчують човнами - прогрес. В цих lusers тільки один Найвеличніший працює хоч і прострочений. Вже місяць як всюди навипрошував купу заліза. З усіма безпекові папірці підписав, залишилась тільки з Гренландією та з племенами Амазонки. На обговорення формули капітуляції всіх запросив. В Україні тільки один успішний, а іншим програшним навіть не соромно від цього.