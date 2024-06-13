"Что-то пошло не так": в оккупантов минус 5 лодок за день

Российские оккупанты потеряли пять лодок за один день на Южном направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.



Дмитрий Плетенчук. Фото из открытых источников

Капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в Facebook рассказал о потерях российских окупантов. По его словам, Россия потеряла за один день пять лодок, тогда как обычно эта цифра составляет 1-2 лодки.

"Минус 5 лодок за день у врага на Юге. Обычно 1-2. Что-то "пошло не так" должно быть...", — написал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что общие потери личного состава России на войне в Украине составляют более 520 тыс. человек. Эта цифра включает в себя раненых и убитых. Кроме того, по данным Генштаба россияне потеряли на войне 7 928 танков, 15 208 боевых машин, 18 794 автомобили и автоцистерны, 13 770 артиллерийских систем, 11 075 беспилотников и еще тысячи единиц другой техники, в том числе 27 кораблей и одну подлодку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ установили рекорд по количеству принесенных потерь среди российских оккупантов в мае. В среднем украинские силы уничтожают около 20 тыс. оккупантов ежемесячно, однако в мае эта цифра достигла показателя у 38 940 россиян. Такой результат оказался на 10 тыс. выше предыдущего рекорда ВСУ декабря 2023 года, когда украинские силы ликвидировали на войне 29 970 российских оккупантов.

Также "Комментарии" писали о потерях военной техники Украины и России за период с начала российского наступления на Харьковщину. В этом показателе у Украины преимущество, ведь Россия потеряла больше техники.