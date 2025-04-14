Что-то начнет происходить до конца апреля: что изменится в действиях Трампа к войне

Украинский дипломат и бывший посол в США Владимир Ельченко заявил, что у президента США Дональда Трампа осталось все меньше времени, чтобы показать результаты его попытки закончить войну в Украине. По его словам, стоит от Трампа ожидать каких-то шагов ближе к концу апреля.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Ельченко в эфире телеканала "Эспрессо" поделился своими мыслями по поводу Дональда Трампа, который обещал быстро закончить войну в Украине. По словам украинского дипломата, один из весомых дедлайнов Трампа все ближе – первые 100 дней в должности президента.

"Дата 20 апреля стала магической из-за того, что обещали прекращение огня, а также этот период почти совпадает со 100 днями президента Трампа. После этого срока его начнут спрашивать гораздо серьезнее: что он сделал или не сделал за первые 100 дней", — считает дипломат.

Как объясняет Ельченко, несмотря на то, что война не закончится до конца апреля, как обещал Трамп, он приступит к серьезным шагам к перемирию.

"Если до этого можно было все еще кивать на Байдена, то теперь нужно будет отвечать за собственные действия. Соответственно, до конца апреля – начала мая что-то начнет происходить", – объясняет Ельченко.

Бывший посол США отметил, что после ударов России по Кривому Рогу и Сумам, Трамп и его команда должны понять, что с Путиным нельзя продолжать поддерживать дружеские отношения, как это продолжалось последние несколько месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле цинично отреагировали на ракетный удар по Сумам, где было убито 34 человека, в том числе и дети.

Также "Комментарии" писали, что в Польше считают, что Путин насмехается над Трампом и его попытками прекратить войну в Украине.