"Что-то может произойти через 3 дня": озвучена особенность ультиматума Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп во время долгожданного выступления заверил, что поставки оружия Украине будут решены в ближайшее время. Также он озвучил жесткий ультиматум по отношению к России и ее экономическим союзникам. Политический аналитик Тарас Загородний объяснил, насколько серьезно Вашингтон настроен по поддержке Украины и как следует интерпретировать риторику Трампа.

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"Ключевое — наличие средств от НАТО для закупки американского оружия. Трамп всегда реагирует на слово 'деньги' — он готов к соглашениям. Все остальное — политический антураж. По отношению к России: Трамп поставил жесткий срок — 50 дней, и предупредил, что уже через 3 дня могут быть последствия", — отметил эксперт.

В то же время, он отметил, что для Украины главным приоритетом должна стать инициатива собственных санкционных действий — в частности, точечные удары по российской инфраструктуре и по объектам в Балтийском море.

"Самый конкретный шаг состоялся 1 июля — ЕС принял решение проверять и задерживать суда у Датских проливов. Это реальные действия. Остальные — дипломатические маневры, продиктованные интересами США", — подытожил Загородний.

Напомним, по сообщениям СМИ, Украина в ближайшее время получит американские ракеты Patriot, обещанные Трампом. Их уже передают союзникам. США не будут нести расходы, поскольку финансирование обеспечивают НАТО и Евросоюз.

Ранее стало известно, что после масштабной атаки РФ Трамп лично позвонил по телефону канцлеру Германии Фридриху Мерцу и предложил ПВО для Киева. Также Трамп заявил, что Украина не должна атаковать Москву, поскольку его цель – остановить массовые жертвы.

Как уже писали "Комментарии", известный российский публицист и бывший журналист Александр Невзоров прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, уже успевшие вызвать немало вопросов и тревог как среди союзников Украины, так и в аналитической среде.