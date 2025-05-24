Что теперь говорят на Западе о шансах на прекращении огня и мир между Украиной и Россией

Война России против Украины продолжается уже более трех лет. Теперь надежд на прочный мир не стало больше. Об этом говорится в прогнозе международного агентства Fitch Ratings.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сообщении, в середине мая делегации из России и Украины впервые за три года провели прямые переговоры в Стамбуле, но они закончились пустыми заявлениям, без какого-либо прорыва.

"Заявленная администрацией США цель завершить войну может привести к согласованному прекращению огня, однако заключение мирного соглашения маловероятно из-за труднопримиримых позиций обеих сторон", — говорится в обзоре агентства.

Аналитики Fitch предполагают, что соглашение о поставках полезных ископаемых между США и Украиной сгладило дипломатическую напряженность, однако потенциальные экономические выгоды, а также степень, в которой оно может потенциально связать экономические интересы США со стратегическими целями безопасности Украины, остаются крайне неопределенными.

Таким образом, оценки Fitch Ratings мало изменились по сравнению с декабрем 2024 года. Тогда Fitch Ratings ожидало, что война России с Украиной продолжится в 2025 году в рамках ее текущих широких параметров, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

Читайте также на портале "Комментарии" - до недавнего времени официальный Вашингтон занимал сдержанную позицию относительно российской агрессии против Украины. Администрация Трампа даже требовала от европейских партнеров последовать ее примеру. Но с недавнего времени США пересмотрели свою позицию, неожиданно осудив "продолжение жестокой войны России против Украины" в совместном коммюнике после саммита министров финансов стран G7, состоявшегося в канадском Банфе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.