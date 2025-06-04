Что такое доктрина Тухачевского, которую Россия использует на фронте против Украины

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Slava Kot
Россия использует тактику советского маршала Михаила Тухачевского на войне против Украины. Ее суть состоит в попытке максимально расширить фронт и привлечь на его разные направления как можно больше солдат и военной техники, утверждает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Россия использует доктрину Тухачевского на войне в Украине, в частности, из-за попытки расширить линию фронта в Сумской области.
По его словам, несмотря на идею такой тактики Сталин "не выдержал этого абсурда" и расстрелял Тухачевского. Однако со временем этот маршал был сделан героем СССР, а его доктрина стала основой для наступательных операций Советского Союза и России.
Относительно возможности России "отомстить" за украинские удары по аэродромам, Тимочко отметил, что Россия совершает планируемые атаки по Украине независимо от того, что происходит на фронте и в самой РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну.
Также "Комментарии" писали, что в США посчитали потери Украины и России на войне.
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