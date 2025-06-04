Что такое доктрина Тухачевского, которую Россия использует на фронте против Украины

Россия использует тактику советского маршала Михаила Тухачевского на войне против Украины. Ее суть состоит в попытке максимально расширить фронт и привлечь на его разные направления как можно больше солдат и военной техники, утверждает председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение, что Россия использует доктрину Тухачевского на войне в Украине, в частности, из-за попытки расширить линию фронта в Сумской области.

"Другой вопрос — насколько масштабно, объемно и эффективно это будет происходить. Это философия Тухачевского — советского маршала при Сталине, который считал, что на миллионы километров фронта нужно привлечь миллионы солдат, миллионы танков под прикрытием миллионной авиации", — указывает Тимочко.

По его словам, несмотря на идею такой тактики Сталин "не выдержал этого абсурда" и расстрелял Тухачевского. Однако со временем этот маршал был сделан героем СССР, а его доктрина стала основой для наступательных операций Советского Союза и России.

Относительно возможности России "отомстить" за украинские удары по аэродромам, Тимочко отметил, что Россия совершает планируемые атаки по Украине независимо от того, что происходит на фронте и в самой РФ.

"У них существует отдельный план геноцидных ударов по гражданскому населению, попыток прорвать оборону, нанести удары по объектам жизнеобеспечения Украины. И лишь изредка, когда им везет, они попадают в военные объекты или по скоплению войск", — подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что в США посчитали потери Украины и России на войне.