Что такое баллистическая ракета "Орешник"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по Украине новой гиперзвуковой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Портал "Комментарии" рассказывает, что известно о ракете "Орешник".

Баллистическая ракета. Фото из открытых источников

По заявлению Путина, ракета "Орешник" развивает скорость в 10 раз превышающую скорость звука, что делает ее почти невозможной для перехвата современными средствами ПВО. Радиус действия ракеты оценивается в 5000 км, что позволяет наносить удары по целям на значительных расстояниях.

Ракета имеет боевую часть, способную делиться на шесть отдельных блоков индивидуального наведения, таким образом, эти блоки могут поражать шесть различных целей одновременно.

Авиаэксперт Валерий Романенко считает что, это не высокоточное оружие, ведь отклонение от цели составляет около 50 метров. По его словам, боевые блоки "Орешника" могут иметь мощность до 150 килотонн, что в 7,5 раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Однако Романенко указывает, что использование этой ракеты с ядерным зарядом приведет к масштабному радиоактивному загрязнению, которое может затронуть страны Европы, Турцию, а также Беларусь и Россию в зависимости от направления ветра.

В Пентагоне заявили, что выпущенная Россией ракета базировалась на межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж". В США отметили, что были поставлены в известность о запуске российской ракеты через каналы уменьшения ядерного риска.

Воздушные силы Украины заявили, что Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский назвал использование такой ракеты "явной и жесткой эскалацией", призвав международное сообщество к решительному осуждению действий России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что такое межконтинентальная баллистическая ракета и как она работает.

Также "Комментарии" писали о том, какие будут разрушения Киева, если по нему нанести удар ядерной ракетой.