Что стоит за новыми взрывами в РФ: зачем Украина парализует работу российских аэропортов

Которую ночь подряд неопознанные дроны атакую Москву и другие российские регионы. Из-за этого авиасообщение РФ фактически в ступоре, десятки авиарейсов отменены и перенесены. Что стоит за серией новых взрывов? Зачем Украина парализует работу российских аэропортов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Удары Украина по РФ направлены на достижение целого ряда целей

Замгендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV заявил, что удары, которые Украина наносит своими дронами каждую ночь по объектам в России, в том числе и вблизи Москвы, направлены не только на то, чтобы поразить цель, но и на то, чтобы оказать психологическое давление на жителей российских населенных пунктов. У россиян лишний раз появляются мысли, а действительно ли ПВО РФ такая прочная и несравненная, как говорит Кремль.

По словам эксперта, московский регион имеет большое количество целей, которые могут быть интересны Украине. В частности, он назвал "довольно интересное место" в подмосковном городе Королев. Речь идет о заводе, который производит ракеты, которые впоследствии враг выпускает по Украине из стратегической и тактической авиации.

"Мы неоднократно били по некоторым предприятиям. Давайте вспомним, что даже в "Москва-Сити" залетали наши дроны", — отметил Храпчинский.

Однако то, что удары происходят стабильно каждую ночь, когда в новостях постоянно сообщают, что "Москву бомбят", является еще и средством психологического давления на россиян, особенно на жителей Москвы и Санкт-Петербурга, считает авиаэксперт.

Воздушный транспорт для россиян очень важен

Основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный в эфире Радио NV заявил, когда Украина, запуская дроны в воздушное пространство России, останавливает там работу аэропортов, она преследует цель ослабить российскую экономику.

"Несколько авиационных экспертов делали калькуляцию, сколько РФ теряет на всех этих перенаправлениях, остановках рейсов и тому подобное. И речь идет о десятках миллиардов российских рублей, то есть очень большие суммы, учитывая то, сколько мы тратим на изготовление и запуск этих дронов. То есть несоизмеримые суммы", — отметил эксперт.

По его словам, воздушный транспорт для россиян очень важен, ведь в России есть регионы, в которые из Москвы невозможно добраться никакими другими путями, кроме как самолетом. Также Нарожный не исключает, что эти атаки являются "поддержкой" вероятного тезиса президента США Дональда Трампа, озвученного в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, об ударах по Москве, о чем сообщали ранее западные СМИ.

В то же время Нарожный объяснил, почему такие атаки удается реализовать украинским защитникам.

Эксперт считает, что россиянам "просто не хватает ПВО", в том числе и над Москвой. А еще, говорит он, украинские дроны, как и российские "Шахеды", тоже совершенствуются и тоже пытаются заходить и с большей высоты, и пикировать, то есть Украина применяет те же методы, что и враг.

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