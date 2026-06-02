Что стоит за массированным обстрелом Украины: что ждать ближайшие недели

Второй массированный обстрел "акта возмкздия" произошел под аккомпанемент заявления Путина, что все виновные в обстреле Старобельска будут наказаны. И тут же появилось заявление, что виноваты Мадяр и Иващенко. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Эксперт отмечает, что Кремль, похоже, пытается придумать новую причину, почему война длится так долго и почему ее нужно проводить. Дело в том, что в 2026 году Кремль столкнулся с большой психологической проблемой абсолютного большинства россиян. После больших надежд 2025 года о скором мире, благодаря Трампу, в 2026 году россияне прошли большую и ускоренную эволюцию от "война будет продолжаться долго" до "война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин".

Вадим Денисенко продолжает, вместе с тем обостряется противостояние с наиболее пассионарной частью общества – ура-патриотами, начинающими относительно открыто презирать Путина. Более того, чиновники начинают широко использовать новую кличку Путина "Дед", а народ все больше начинает разочаровываться в возможности Путина всех переиграть.

"У Путина есть, на самом деле, не так много опций, чтобы исправить ситуацию: можно пойти на эскалацию, придумывая историю, что мира нет из-за злобных украинцев или пойти на мир с увеличением маховика репрессий и частичным изменением политического ландшафта. Путин решил объединить два пункта и идет на эскалацию, при этом ничего не меняет в политическом ландшафте и увеличивает репрессии", – отметил эксперт.

Именно поэтому, прогнозирует Вадим Денисенко, мы в ближайшие недели переживем еще несколько атак подобных сегодняшней. Похоже, ФСБ и ГУ ГШ получили задачу провести ряд терактов на территории Украины. В Кремле всеми этими вещами выполняют не военную, а прежде всего пиарную задачу, главный потребитель которой находится не столько в Украине, сколько непосредственно в России.

"Отдельно следует обратить внимание на то, что пока в России еще нет топливного кризиса. Есть проблемы в Крыму и Севастополе. Ограничение Москвы – не более 60 литров за раз, это явно не кризис. Но российские заводы все больше работают с колесами, не создавая стратегических запасов. И если Украина продолжит свою работу, а она ее продолжит, в октябре-ноябре перебои со снабжением топливом могут перекинуться на значительно большее количество регионов", – подытожил эксперт.

