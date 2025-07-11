Что скрывает небо Беларуси: военный рассказал о неожиданной угрозе

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Лиля Воробьева
В ночь на 9 июля в западных регионах Украины была объявлена воздушная тревога, даже несмотря на отсутствие прямой угрозы для центральных областей. Это может указывать на изменение маршрутов полета вражеских дронов, которые, вероятно, запускаются с территории Беларуси.
Атака РФ (фото из открытых источников)
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.
По его словам, нет оснований исключать, что российские силы действительно используют белорусское воздушное пространство для запуска атакующих запад Украины беспилотников.
Он также подчеркнул, что позиция белорусского лидера в этом вопросе не является определяющей.
Ткачук напомнил, что в прошлом году уже фиксировались случаи запуска дронов с белорусской территории, однако тогда их чаще удавалось перехватить. Сейчас, вероятно, враг улучшил этот подход.
Кроме того, по словам офицера, в Беларуси активно действуют российские разведчики, занимающие ключевые посты в оборонной сфере.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут пойти в контратаку и вернуть утраченные позиции. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил Украины на линии фронта действуют в режиме активной обороны. Переход к контрнаступательным операциям тактического уровня возможен только при определенных предпосылках.