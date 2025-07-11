Что скрывает небо Беларуси: военный рассказал о неожиданной угрозе

В ночь на 9 июля в западных регионах Украины была объявлена воздушная тревога, даже несмотря на отсутствие прямой угрозы для центральных областей. Это может указывать на изменение маршрутов полета вражеских дронов, которые, вероятно, запускаются с территории Беларуси.

Атака РФ (фото из открытых источников)

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

По его словам, нет оснований исключать, что российские силы действительно используют белорусское воздушное пространство для запуска атакующих запад Украины беспилотников.

"Это логичный шаг для России – еще один этап модернизации и усовершенствования своих действий", — отметил Ткачук.

Он также подчеркнул, что позиция белорусского лидера в этом вопросе не является определяющей.

"То, что Александр Лукашенко что-то говорит, не имеет никакого значения. Если России нужно, чтобы дроны летели через территорию Беларуси, – они будут так и лететь. Я считаю, что для этого уже состоялся ряд переговоров, и воздушное пространство используется соответственно", — добавил он.

Ткачук напомнил, что в прошлом году уже фиксировались случаи запуска дронов с белорусской территории, однако тогда их чаще удавалось перехватить. Сейчас, вероятно, враг улучшил этот подход.

Кроме того, по словам офицера, в Беларуси активно действуют российские разведчики, занимающие ключевые посты в оборонной сфере.

"В целом, сотрудничество между Беларусью и Россией очень тесное. Беларусь фактически используется как сырьевой и территориальный "придаток" России – как вспомогательный элемент в войне против Украины", — подытожил Ткачук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ могут пойти в контратаку и вернуть утраченные позиции. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что в настоящее время подразделения Вооруженных сил Украины на линии фронта действуют в режиме активной обороны. Переход к контрнаступательным операциям тактического уровня возможен только при определенных предпосылках.

"Суть активной обороны состоит в проведении контратак, в результате которых возвращаются ранее утраченные участки или занимаются новые. Однако речь идет исключительно о тактических действиях — на глубину 3-4 километра, максимум 5-7 километров в случае успешного выполнения", — сказал он в интервью "Главреду".