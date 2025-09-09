Водитель и начальница почтового отделения "Укрпочты", попавшие под удар в Яровой, получили ранения. Женщину доставили в больницу. Об этом сообщил руководитель Донецкого филиала Укрпочты Максим Сутковой в комментарии изданию "Вільне Радіо".

Что с почтовыми работниками после зверского удара КАБом в Яровой

"Персонал жив, к сожалению, произошла трагедия — вражеские войска нанесли атаки. Наша сотрудница ранена, но жива, находится в больнице. Главное, что живы", — рассказал Сутковой.

По его данным, оккупанты атаковали поселок около 11:30.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Телеграмм кадры трагического удара российских войск авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. В результате удара погибли более 20 гражданских граждан.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая на Донетчине. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал украинский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизнь, но уходят от новых сильных санкций, новых сильных ударов.

Президент подчеркнул, что мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Он призвал к реакции Соединенных Штатов, Европы, а также к реакции "Большой двадцатки".