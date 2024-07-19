Что с Крынками: в Раде требуют объяснений от руководства ВСУ

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Марьян Ощановский
Народная депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская призвала военное руководство разъяснить ситуацию с возможным уходом ВСУ из Крынок на левом берегу Херсонской области.
Ситуация на левобережье Херсонской области остается сложной. Фото из открытых источников
Депутат отметила, что сейчас в новостях очень разная информация, которая отличается от информации, которой владеет она.
Соломия Бобровская добавила, что эффективность операции, потери и достижения целей в Крынках — это отдельный пласт вопросов, требующих особого внимания и работы над ними.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что нардеп Марианна Безуглая сообщила, что вчера состоялось заседание комитета нацобороны, на котором докладывал начальник Генштаба Баргилевич. По ее словам, он якобы по пальцам, никаких материалов не подготовили, рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация, почему важно держать Крынки, и какое критическое значение имеет Роботино.
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