Что с Крынками: в Раде требуют объяснений от руководства ВСУ

Народная депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская призвала военное руководство разъяснить ситуацию с возможным уходом ВСУ из Крынок на левом берегу Херсонской области.

Ситуация на левобережье Херсонской области остается сложной. Фото из открытых источников

"Последние дни многие журналисты спрашивают, действительно ли был вывод наших сил обороны с левого берега Херсонщины. Эта тема активно обсуждается после сообщения в сети от неназванного представителя военного командования, что вывод таки состоялся и наших позиций там нет. Через несколько часов было официальное опровержение, однако на Deep State отчетливо видна смена карты, где очевидно, что бои идут на островах, а левый берег снова под оккупацией", — написала в соцсети Соломия Бобровская.

Депутат отметила, что сейчас в новостях очень разная информация, которая отличается от информации, которой владеет она.

"Для того чтобы избежать любых манипуляций, в том числе политических, по поводу боевой обстановки СтратКом ВСУ, ОУВ "Таврия" или Силы обороны Юга Украины обязаны прокомментировать реальную ситуацию, которая сложилась в зоне боевых действий на левобережье Херсонщины. Никому не нужна успокаивающая информация или предательство. Любые успехи или потери – это то, что мы должны знать, потому что это реальность и война", — подчеркнула она.

Соломия Бобровская добавила, что эффективность операции, потери и достижения целей в Крынках — это отдельный пласт вопросов, требующих особого внимания и работы над ними.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что нардеп Марианна Безуглая сообщила, что вчера состоялось заседание комитета нацобороны, на котором докладывал начальник Генштаба Баргилевич. По ее словам, он якобы по пальцам, никаких материалов не подготовили, рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация, почему важно держать Крынки, и какое критическое значение имеет Роботино.

