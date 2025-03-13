logo

BTC/USD

84422.77

ETH/USD

1922.14

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что Россия потребует от США взамен на прекращение огня с Украиной: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Что Россия потребует от США взамен на прекращение огня с Украиной: детали

В ISW считают, что Россия может толкать США к пересмотру соглашения с Украиной о прекращении огня

13 марта 2025, 06:54 comments1110
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия может "формально" соглашаться на условия прекращения огня и подталкивать Соединенные Штаты пересмотреть соглашение с Украиной о прекращении огня. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные.

Что Россия потребует от США взамен на прекращение огня с Украиной: детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские специалисты отмечают, что российский диктатор Владимир Путин может стать заложником предложения о прекращении огня, на которое согласилась Украина, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны.

Агентство Reuters сообщило, что высокопоставленные российские источники заявили, что соглашение о временном прекращении огня должно будет "учесть" прогресс России на поле боя и "решить беспокойство (России — ред.)".

Bloomberg сообщило, что источники, знакомые с мнением Кремля и ситуацией, заявили, что Путин "растянет временные рамки" согласования на временное прекращение огня, чтобы убедиться, что его условия "учтены".

"Остановка американской или иной военной помощи Украине во время прекращения огня была бы чрезвычайно выгодной для России, которая продолжает получать важные поставки и помощь от Ирана, Северной Кореи и Китайской Народной Республики. Такая огромная уступка также уничтожила бы рычаги влияния США на будущие переговоры, а также нарушила бы условия, при которых Украина вообще согласилась на прекращение огня", – говорится в отчете.

По данным российских СМИ, Кремль "формально" даст "положительный ответ" на предложение о временном прекращении огня, но также потребует "невозможных условий", на которые Украина не может согласиться.

Источник российского издания заявил, что Путин хочет отстранить Украину от переговоров, чтобы Россия могла самостоятельно вести переговоры с Соединенными Штатами, а также "исправить ситуацию на фронте", чтобы усилить переговорную позицию России. Источник добавил, что условия временного прекращения огня "должны устраивать Россию", а согласие России на временное прекращение огня, во время которого Украина продолжает получать оружие и финансирование от своих партнеров и союзников, является "глупостью".

"Эти сигналы могут быть преднамеренными и частью российской переговорной стратегии, которая имеет целью подтолкнуть Соединенные Штаты к пересмотру соглашения с Украиной о временном прекращении огня", – отмечают в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — главное достижение переговоров в Джидде: чего теперь ждать от России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-12-2025
Теги:

Новости

Все новости