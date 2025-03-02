Что Россия больше теряет на фронте: данные Генштаба ВСУ

С начала полномасштабной войны потери России продолжают расти. Генеральный штаб Украины обновил данные о боевых потерях агрессора по состоянию на 2 марта 2025 года. За последние 24 часа уничтожено еще более тысячи российских военных. Что известно на сегодняшний день сообщают “Комментарии” ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.

Фото из открытых источников

По состоянию на 2 марта, общие боевые потери России составляют 876 720 человек. За прошедшие сутки украинские силы уничтожили 1110 вражеских солдат. Кроме живой силы, оккупанты понесли потери в технике и вооружении.

Общее количество уничтоженных танков достигло 10241 (+8), а боевых бронированных машин — 21274 единиц (+25). Российские войска потеряли также значительное количество артиллерийских систем — 23 959 единиц (+51). Кроме того, уничтожены 1306 установок реактивной системы залпового огня ( +2) и 1091 средство ПВО ( +3).

Несмотря на незначительные изменения в количестве авиации (370 самолетов и 331 вертолет), россияне продолжают нести серьезные потери в беспилотных аппаратах — 27594 единиц (+192). Боевые корабли попали под удар: общее количество уничтоженных судов и катеров осталось на уровне 28 единиц.

За последний год россияне потеряли более 39 тысяч единиц автомобильной техники, включая автоситерен — 39218 (+117). Уничтожены также 3768 единиц специальной техники ( +5).



Напомним, как передает портал "Комментарии", только год назад бомбы КАБ или УМПК со спутниковым управлением были мощным оружием россиян, а у украинцев практически не было способов им противостоять. Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, постепенно и незаметно ситуация изменилась, и теперь очевидно, что "золотая эра" УМПК позади.