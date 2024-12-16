Что РФ отдаст за возвращение контроля над Курщиной: компромисс, к которому готов Путин

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность содержания украинских сил в Курской области. Это может стать ключевым фактором достижения положительных результатов в дипломатических переговорах и способствовать ослаблению планов Кремля. Как отметил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, для России критически неприемлем сам факт потери контроля над своей территорией в Курской области, в частности в городе Суджа, где расположена важная газоизмерительная станция.

Владимир Путин

Эксперт подчеркнул, что Кремль стремится заморозить войну, поскольку не может добиться полного захвата Украины. В Москве полагают, что, как и после "Минских соглашений", через несколько лет можно будет собрать силы и начать новый этап агрессии.

"Однако из-за украинского контроля Курщины эта идея не то чтобы нивелируется, но это делает ее очень неприятной для России. Потому что заморозка войны, как Россия его представляла до августа 2024 года, будет предусматривать, что Украина останется в Курской области", — отметил политолог.

По его словам, Россия понимает, что заморозка конфликта будет означать оставление Курской области под контролем Украины. Это для окупантов недопустимо, ведь в городе Суджа расположена газоизмерительная станция, и Россия не сможет отслеживать объемы поставок газа в Европу по меньшей мере до 1 января 2025 года, добавил эксперт.

Он также отметил, что во время возможных переговоров России придется идти на уступки, например вернуть контроль над Запорожской АЭС и прилегающими территориями в обмен на Курскую область.

Эксперт предположил, что Москва пытается восстановить контроль над всей своей территорией, чтобы добиться выгодных для себя условий замораживания конфликта. Особенно это важно для Кремля для инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января 2025 года.

В то же время Усс поддержал позицию президента Зеленского, отметив, что присутствие Украины в Курской области во время гипотетических переговоров станет весомым козырем.

Россия, со своей стороны, усиливает давление на Донецком направлении, где, хотя и имеет определенные успехи, в то же время несет значительные потери. Эксперт прогнозирует, что в случае истощения ресурсов, российская армия может оказаться в сложной ситуации, особенно если Украина сможет найти дополнительные резервы. Такое развитие событий дает надежду на повторение успеха, подобного освобождению Харьковщины в сентябре 2022 года.

"Однако сейчас наблюдаем, за тем, как будут разворачиваться события до 20 января 2025 года", – подытожил Усс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин решил не идти на переговоры по миру.



