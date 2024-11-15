Что Путин изменил в войне после победы Трампа: на Западе заметили немаловажную деталь

Страна-агрессор нарастила интенсивность своих атак беспилотников дальнего радиуса действия на украинские города примерно на 44% через неделю после победы избранного президента Дональда Трампа на выборах. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствует анализ ABC News.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что победа Дональда Трампа на выборах, подтвержденная в ранние часы 6 ноября, совпала с ростом использования Москвой ударных беспилотников иранского производства Shahed для бомбардировки украинских целей по всей стране.

Через неделю после победы Трампа Россия запустила 641 ударный беспилотник на Украину, согласно ежедневным данным, опубликованным Военно-воздушными силами Украины, — в среднем более 91 беспилотник в день.

Тем не менее, общая тенденция заключается в более масштабных и регулярных атаках беспилотников, пишет издание.

"В ближайшие несколько месяцев до 20 января мы ожидаем значительного увеличения количества запусков в сторону Украины", – рассказал бывший офицер Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По его словам, количество атак российских беспилотников в последние месяцы неуклонно растет. В августе было 818 запусков, в сентябре – 1410, а в октябре – 2072, сказал он. Ступак предположил, что намерение Москвы — нанести Украине как можно больший ущерб изменению администрации США.

Отмечается, что рост числа дальних атак России происходит параллельно с растущей интенсивностью наземных атак, в то же время на востоке Украины в западной Курской области России продолжаются тяжелые бои, а украинские командиры готовятся к ожидаемому наступлению на юге Запорожской области.

"У обеих сторон есть двухмесячное окно для маневра, прежде чем Трамп вернется в Белый дом, пообещав во время кампании закончить войну "за 24 часа", заставив Киев и Москву сесть за стол переговоров", — говорится в публикации.

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