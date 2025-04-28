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Что произойдет, если военные КНДР официально зайдут на территорию Украины

Северные корейцы сейчас воюют исключительно на территории РФ

сегодня, 16:21
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Ткачик Олеся

Украина укрепляет оборону в Курской области, создавая буферные зоны для защиты своей территории и сдерживания наступательных действий российской армии, рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

Что произойдет, если военные КНДР официально зайдут на территорию Украины

Войска КНДР

По его словам, украинские подразделения были вынуждены отступить с ранее занятых позиций из-за огромной концентрации вражеских сил — более 60 тысяч российских военных, не считая подразделений из Северной Кореи.

"Утверждения о том, что украинские войска полностью вытеснены из Курской области, не соответствуют действительности — об этом четко заявили в Генштабе ВСУ", — подчеркнул Гетьман.

Эксперт пояснил, что основная цель операции в Курской области — создание буферной зоны на территории противника и содержание российских войск, чтобы они не смогли перебрасывать свои силы на Донбасс. По его словам, операция в Курской области была полностью оправдана. Он выразил надежду, что аналогичные буферные зоны будут созданы и в Брянской и других пограничных областях.

Гетьман также обратил внимание на то, как российские власти манипулируют информацией для собственной выгоды. Он подчеркнул, что в России привыкли передавать информацию, которую хочет услышать диктатор Владимир Путин, независимо от ее соответствия реальности. Это своеобразная сказочная логика: хороший гонец получает награду, а приносящий плохие новости рискует жизнью.

Эксперт прокомментировал ситуацию с участием Северной Кореи в войне. Пока северные корейцы официально не пересекали украинскую границу. Соответственно, КНДР не считается государством-агрессором. Если же факты их присутствия на украинской территории будут подтверждены даже на аннексированных Россией землях, Северная Корея получит статус страны-агрессора, добавил эксперт.

В таком случае, по словам эксперта, против КНДР должны быть введены санкции, а ее лидер станет законной целью согласно статье 51 Устава ООН.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Путин объявил перемирие на фронте.




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Источник: https://uatv.ua/uk/chy-peretnut-vijska-kndr-ukrayinskyj-kordon-dumka-vijskovogo-analityka/
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