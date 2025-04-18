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Что произойдет, если США все же выйдут из переговоров по войне в Украине

Соединенные Штаты потерпели крах в вопросе переговоров, так и не сумев принудить Украину к капитуляции

сегодня, 13:47
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Ткачик Олеся

Можно считать успехом для Украины заявление госсекретаря Марко Рубио о том, если Украина и Россия не хотят двигаться к миру по предложениям США, Вашингтон может переключиться на другие темы, считает политолог Александр Кочетков.

Что произойдет, если США все же выйдут из переговоров по войне в Украине

США выйдут из переговоров

Фактически, говорит эксперт, речь идет об анонсе, ведь, по крайней мере, часть окружения президента Дональда Трампа понимает, что с нынешним подходом они никакого мира не достигнут — ни за сутки, ни за три месяца, ни за три года.

"Поэтому готовят всех к тому, что Штаты обделавшись будут отползать", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что в этом процессе США в своем фиаско обвинят всех на свете, кроме самих себя во главе с величайшим президентом всех времен и народов.

"Кстати, если Штаты выйдут из переговорного процесса, то Меморандум по поводу полезных ископаемых, на днях подписанный Украиной со Штатами, так и останется меморандумом, а не реальным соглашением. И это, безусловно, хорошо", — добавил эксперт.

Он отметил, что хорошо то, что Европа начинает понимать, что ни США, ни НАТО ей не помогут и нужно самой быть сильной.

"Это значит, что нужно поддерживать Украину, которая является боевым форпостом Европы по пути недоимперии. И не допускать скрытой капитуляции Украины, которую пытается навязать Трамп в угоду Путину — своему единомышленнику в деле разрушения мирового безопасного и экономического порядка. Потому что Европа – следующая за Украиной", — подчеркнул Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США признали свою беспомощность в вопросе прекращения войны в Украине. Трамп убежден, что в войне виноваты обе стороны, правда, каждая по-своему. При этом Вашингтон не будет принуждать Украину отдать территорию РФ.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028xrDzgBHfWiV6kV6mqgWPqqBxjxswi2Sx12d4221TgqmWxR8Pxa6ip3F7A5NgZeJl&id=100007508473639
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