Что произойдет, если США все же выйдут из переговоров по войне в Украине

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Ткачик Олеся
Можно считать успехом для Украины заявление госсекретаря Марко Рубио о том, если Украина и Россия не хотят двигаться к миру по предложениям США, Вашингтон может переключиться на другие темы, считает политолог Александр Кочетков.
США выйдут из переговоров
Фактически, говорит эксперт, речь идет об анонсе, ведь, по крайней мере, часть окружения президента Дональда Трампа понимает, что с нынешним подходом они никакого мира не достигнут — ни за сутки, ни за три месяца, ни за три года.
При этом он добавил, что в этом процессе США в своем фиаско обвинят всех на свете, кроме самих себя во главе с величайшим президентом всех времен и народов.
Он отметил, что хорошо то, что Европа начинает понимать, что ни США, ни НАТО ей не помогут и нужно самой быть сильной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США признали свою беспомощность в вопросе прекращения войны в Украине. Трамп убежден, что в войне виноваты обе стороны, правда, каждая по-своему. При этом Вашингтон не будет принуждать Украину отдать территорию РФ.
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