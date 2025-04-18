Что произойдет, если США все же выйдут из переговоров по войне в Украине

Можно считать успехом для Украины заявление госсекретаря Марко Рубио о том, если Украина и Россия не хотят двигаться к миру по предложениям США, Вашингтон может переключиться на другие темы, считает политолог Александр Кочетков.

США выйдут из переговоров

Фактически, говорит эксперт, речь идет об анонсе, ведь, по крайней мере, часть окружения президента Дональда Трампа понимает, что с нынешним подходом они никакого мира не достигнут — ни за сутки, ни за три месяца, ни за три года.

"Поэтому готовят всех к тому, что Штаты обделавшись будут отползать", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что в этом процессе США в своем фиаско обвинят всех на свете, кроме самих себя во главе с величайшим президентом всех времен и народов.

"Кстати, если Штаты выйдут из переговорного процесса, то Меморандум по поводу полезных ископаемых, на днях подписанный Украиной со Штатами, так и останется меморандумом, а не реальным соглашением. И это, безусловно, хорошо", — добавил эксперт.

Он отметил, что хорошо то, что Европа начинает понимать, что ни США, ни НАТО ей не помогут и нужно самой быть сильной.

"Это значит, что нужно поддерживать Украину, которая является боевым форпостом Европы по пути недоимперии. И не допускать скрытой капитуляции Украины, которую пытается навязать Трамп в угоду Путину — своему единомышленнику в деле разрушения мирового безопасного и экономического порядка. Потому что Европа – следующая за Украиной", — подчеркнул Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США признали свою беспомощность в вопросе прекращения войны в Украине. Трамп убежден, что в войне виноваты обе стороны, правда, каждая по-своему. При этом Вашингтон не будет принуждать Украину отдать территорию РФ.



