Что произошло с ПВО Украины: о чем говорят последние атаки оккупантов

Последнее время россияне значительно увеличились ракетно-дроновые удары по Украине. Что сейчас происходит с ПВО Украины? О чем говорят последние атаки оккупантов по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ПВО Украины. Фото из открытых источников

Нам нужно больше ресурсов

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире канала "Киев 24" заявил, что из-за масштабирования российских ракетно-дронных атак Украине нужно срочно увеличивать количество мобильных огневых групп и боевые возможности ПВО.

Эксперт отметил, что необходимо решить проблему с боеприпасами для систем Patriot, которые способны перехватывать и дроны, и российскую баллистику.

"Сейчас на дроны врага охотятся мобильные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Работает наша авиация, в частности F-16 и французские Mirage и другие составляющие украинских сил обороны. Да, конечно, из-за масштабирования вражеских ракетно-дронных атак нам нужно больше ресурсов", — сказал Селезнев.

Он акцентировал внимание, что наращивание наших боевых возможностей – это один из ключевых моментов.

По словам Селезнева, определенное время назад мы "выхолостили" определенные возможности нашей ПВО, отправляя на фронт часть мобильных огневых групп.

"Думаю, что сейчас время возвращать то же количество мобильных огневых групп. Потому что из-за роста количества вражеских дронов мы имеем немало проблем. Даже, если 5% вражеских дронов прилетает на определенные объекты на территории нашей страны, они несут смерть и разрушения. А значит нам надо усиливать эту компоненту", — сказал он.

Москве удалось нарастить количество пусковых площадок для запуска беспилотников

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире "24 Канала" заявил, что Россия в разы нарастила количество производимых дальнобойных дронов.

"По количеству произведенных дронов РФ превзошла себя на этапе 2024 года. В марте 2024 года по Украине прилетело 500 БПЛА за месяц. А тут за последние два дня под 500, даже больше. Это показывает, что за год они смогли достичь сногсшибательного роста производства БПЛА", – сказал Иван Ступак.

Он также отметил, что кроме увеличения количества производства БПЛА, Москве также удалось нарастить количество пусковых площадок для запуска беспилотников.

"Или они наладили их запуск с конвейера. 200 штук запустить – это не очень легкая задача. Это не маленькие птички, это 2-2,5 метра размах крыльев, очень большие. Возможно, они запускают их с камазов, как они демонстрировали на Красной площади. И они постоянно их совершенствуют", – отметил Ступак.

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