Что происходит в Макаровке: данные военных и командование кардинально отличаются

Пока рано говорить о том, что Силы обороны попали в окружение в населенном пункте Макаровка, сообщил в комментарии Укринформу спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Бои в Донецкой области

Он сообщил, что российские захватчики продолжают интенсивные штурмовые действия на Времивском направлении и совершают более 40 атак в сутки.

"Сейчас на Времивском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера — 47, сегодня — 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные меры, и поэтому говорить о каком-то окружении рано", — рассказал Волошин.

По его словам, Силы обороны наносят российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

"Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций", — подчеркнул Волошин.

Вместе с тем начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире телемарафона сообщил, что Силы обороны продолжают защищать Макаровку.

"Ситуация действительно сложная. Силы обороны осуществляют возможности для того, чтобы противостоять врагу, но враг оказывает давление со всех сторон… Я думаю, что вопрос ухода наших сил обороны будет решаться высшими штабами. На сегодняшний день осуществляются возможности для того, чтобы все же проконтролировать наши южные рубежи, южные подходы к Великой Новоселке", — рассказал Петренко.

В свою очередь военный Александр Карпьюк отметил, что россияне уже кичатся тем, что сегодня закрыли котел в Макаровке и добавляют, что там остались украинские военные.

"Ну что могу сказать, приходите в наше подразделение, чтобы не попасть под руководство клинических дегенератов, которые две недели не могли достать наши подразделения из дежурного котла", — отметил военный в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне взяли в полное окружение Макаровку.



