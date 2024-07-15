logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что происходит с мобилизацией в Украине: на Западе указали на важный нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит с мобилизацией в Украине: на Западе указали на важный нюанс

По информации Reuters, мобилизация в Украине набирает обороты

сегодня, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уровень мобилизации мае и июне вырос более, чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Минобороны Украины, не предоставив при этом точных цифр. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Что происходит с мобилизацией в Украине: на Западе указали на важный нюанс

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, спикер Минобороны Богдан Сеник назвал это "позитивной тенденцией". Средний возраст мобилизованного солдата остался неизменным и составил около 40 лет.

Хотя цифры мобилизации остаются тайной военного времени, некоторые политические и военные деятели заявили, что изменения, включая кампанию по увеличению числа добровольцев, позволили возобновить мобилизацию за последние два месяца.

Как отмечает агентство, Вооруженные силы Украины, усиленные долгожданной западной помощью, на протяжении нескольких месяцев пытались удержать оборону против российских войск, продвигающихся на восток.

"Многие измотанные военнослужащие отчаянно нуждаются в замене после более чем двух лет практически непрерывной службы, при этом неясно, когда они будут демобилизованы из вооруженных сил численностью около 1 миллиона человек", — пишет Reuters.

Отвечая на вопрос о цифре в 200 тысяч дополнительных военнослужащих, озвученной немецкой газетой, Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по национальной обороне, подсчитал, что армия могла бы привлечь такое количество военнослужащих к концу года, если бы процесс продолжался нынешними темпами.

По его словам, это может позволить Украине рассмотреть законопроект о демобилизации части войск, хотя министр внутренних дел предупредил, что принятие такого решения без замены пропорциональной части военнослужащих может ослабить фронт.

Матье Булег, аналитик по вопросам обороны из вашингтонского Центра анализа европейской политики, сказал, что оценка в 200 тысяч человек обнадеживает, но более важной задачей будет их обучение и правильное распределение на фронте.

Россия, тем временем, набирает около 30 тысяч солдат в месяц для своих военных действий, неся "очень высокие" потери, заявил высокопоставленный представитель НАТО. Он добавил, что у Москвы не хватает боеприпасов и войск, чтобы начать крупное наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько людей нужно мобилизовать, чтобы начать побеждать в войне: военный назвал цифры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-mobilisation-campaign-picks-up-despite-faltering-enthusiasm-2024-07-15/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости