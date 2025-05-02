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Что происходит после заявления Путина об «освобождении» Курской области: объяснение ГПСУ

Враг применяет малые штурмовые группы, которые проникают на территорию Украины и пытаются расширять зону боев уже на территории нашего государства

сегодня, 11:00
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Кравцев Сергей

После заявлений российского диктатора Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, российские войска продолжают обстреливать Сумскую область. Также наблюдается накопление техники и военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Что происходит после заявления Путина об «освобождении» Курской области: объяснение ГПСУ

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Что касается ситуация в приграничной Сумской области, то, по словам спикера, в первую очередь россияне применяют большое количество дронов, артиллерии, чтобы не сбавлять тем обстрелов приграничья региона.

"Сумское направление – это также активность вражеской авиации, когда фактически сбрасываются управляемые авиабомбы", — говорит Демченко.

Такими действиями, подчеркивает Андрей Демченко, враг пытается уничтожать позиции украинских защитников, но также и прицельно бьет по населенным пунктам, фактически продолжая терроризировать мирное население.

Если говорить о Курской области, то как отмечает спикер, враг еще с прошлого года начал накапливать силы — и по личному составу, и по технике.

"И эти силы он применял против тех подразделений Сил обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области. И сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп", — говорит он.

Но, как добавляет Демченко, возможно, из-за недостаточного количества техники, или, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские защитники продолжают держать оборону на территории Курской области Российской Федерации. Несмотря на многочисленные заявления со стороны российского военного руководства, попытки оккупантов полностью выбить Вооруженные силы Украины из этого региона остаются безуспешными.




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