Что происходит после заявления Путина об «освобождении» Курской области: объяснение ГПСУ

После заявлений российского диктатора Владимира Путина о якобы "освобождении" Курской области, российские войска продолжают обстреливать Сумскую область. Также наблюдается накопление техники и военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Что касается ситуация в приграничной Сумской области, то, по словам спикера, в первую очередь россияне применяют большое количество дронов, артиллерии, чтобы не сбавлять тем обстрелов приграничья региона.

"Сумское направление – это также активность вражеской авиации, когда фактически сбрасываются управляемые авиабомбы", — говорит Демченко.

Такими действиями, подчеркивает Андрей Демченко, враг пытается уничтожать позиции украинских защитников, но также и прицельно бьет по населенным пунктам, фактически продолжая терроризировать мирное население.

Если говорить о Курской области, то как отмечает спикер, враг еще с прошлого года начал накапливать силы — и по личному составу, и по технике.

"И эти силы он применял против тех подразделений Сил обороны Украины, которые вели свою операцию в пределах Курской области. И сейчас из этих сил и средств применяет свои силы для того, чтобы применять тактику малых штурмовых групп", — говорит он.

Но, как добавляет Демченко, возможно, из-за недостаточного количества техники, или, возможно, враг ее бережет для дальнейших действий, потому что на данный момент техника по Сумскому направлению не используется.

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