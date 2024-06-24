Что происходит под Торецком: насколько сильно враг сумел прорвать оборону ВСУ

Народный депутат, секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV подтвердил информацию о том, что оккупанты таки имеют определенные успехи на Торецком направлении.

Торецк

"Там есть потери позиций... Там, действительно, линия фронта была наименее подвижной — есть позиции, где она вообще не смещалась. Я не могу сейчас сказать, это именно те, которые были постоянно наши, или те, где мы отходили" , – сказал Костенко.

При этом нардеп утверждает, что враг пытается растянуть силы ВСУ и захватить основные логистические пути.

Информацию о том, что оккупанты продвинулись в Торецке, подтвердил в Фейсбуке и военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. По его словам, действительно, в течение нескольких последних суток подразделения врага перешли к активным наступательным действиям и смогли добиться для себя некоторых результатов.

"С позиций перед бывшим КПВВ (контрольный пункт въезда – выезда времен АТО) "Майорск" силами нескольких (до 3-4-х) штурмовых групп к взводу каждый противник после непродолжительной артиллерийской подготовки продвинулся вдоль автомобильной дороги и железной дороги в западном направлении с.Северное. Ему удалось "зацепиться" за несколько домов на восточной окраине поселка, в районе переулка Горняцкого и Железнодорожной", — рассказал Машовец.

После этого, по его словам, штурмовые группы противника, действуя со стороны Мичуринской исправительной колонии и Майорского бетонного завода, вытеснили украинские передовые подразделения с позиций за канал "Северский Донец — Донбасс". При этом оккупанты взяли под контроль участок местности под названием "Шумы". Машовец говорит, что этот участок не является полноценным населенным пунктом, как утверждают оккупанты.

Таким образом, говорит эксперт, враг сумел продвинуться на глубину от 2-х до 2.3 км. По фронту, ширина тактического вклинения противника составила примерно – 3.5-3.6 км. В настоящее время, очевидно, передовые подразделения противника пытаются закрепиться на позициях по лесному массиву юго-западнее "Шумы", восточная опушка леса восточнее с.Северное и в районе восточной окраины с.Северное.

"Вероятно, в ближайшее время командование УВ "Центр", чьи войска оперируют на Торецком направлении, в результате "обозначившегося успеха", попытается нарастить свои усилия по этому направлению", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе нардеп Марьяна Безуглая сообщила о том, что ВСУ потеряли позиции под Торецком.



