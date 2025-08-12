logo

Что происходит на Покровском направлении: в ВСУ выступили с важным заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит на Покровском направлении: в ВСУ выступили с важным заявлением

Россияне проникают через защитную линию украинских сил на Покровском направлении.

12 августа 2025, 13:43
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что информация о прорыве фронта на Покровском направлении не отражает реальных фактов. По его словам, россияне проскальзывают сквозь защитную линию украинских сил, однако не порывают ее.

Что происходит на Покровском направлении: в ВСУ выступили с важным заявлением

Ситуация на фронте в Покровском направлении. Карта: DeepState

Виктор Трегубов выступил с заявлением по поводу ситуации на Покровском направлении. Как объясняет спикер ОСУВ "Днепр", прорыва фронта не произошло, однако россияне благодаря деятельности малых групп смогли обойти украинские позиции.

"Россияне применяют тактику проскальзывания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья. Небольшая враждебная группа обошла украинские позиции и попыталась спрятаться в нашем тылу, однако Силы обороны дают отпор таким попыткам", — пояснил Трегубов.

По его словам, на прошлой неделе схожая ситуация произошла в Покровске, куда вошли российские ДРГ. Однако тогда для россиян такой шаг не стал успешным.

Как объясняет старший лейтенант Сил обороны Украины на позывной "Алекс", на фронте нет фактической линии боевого столкновения, а есть лишь отдельные позиции, условно соединенные в ЛБС. По его словам, поэтому россияне пытаются проскользнуть между позициями и пройти как можно дальше.

"Если на данном этапе войны враг сможет прорваться в глубину нашей обороны — то это не будет силами 10-20 единиц брони и несколько сотен пехотинцев, а именно такие малые пехотные группы", — указывает военный.

Как объясняет офицер, россияне сменили тактику и вместо "кучи брони" делают "ставку на мобильность". Как следствие, малые группы могли зайти мимо украинских позиций, однако военный отмечает, что следует знать "как у них это получилось, в результате чего и кто это допустил".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НГУ "Азов" выступили с заявлением о продвижении россиян на Покровском направлении.

Также "Комментарии" писали, "сдают" ли фронт на востоке.



