Что после Стамбула: почему Трамп тянет время с новыми санкциями против РФ

России угрожают новыми санкциями в случае отказа о прекращении огня в Украине и заключении перемирия. Однако новые санкции Европы без согласованной позиции с США могут не подействовать. Об этом у себя в Facebook пишет политический обозреватель, блогер Юрий Богданов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что европейские лидеры прекрасно понимают, кто не хочет мира и кто понимает только силу. Это у президента США Дональда Трампа с этим проблемы. Но чтобы дополнительные санкции возымели действие на Россию эффективно, необходимо привлечение США. Такова реальность. Это нужно в том числе для принуждения Виктора Орбана и Роберта Фицо, в том числе.

"Чтобы Трамп и его окружение хоть чуть-чуть начали возвращаться в реальность и видеть, кто на самом деле не хочет завершения войны Украина и Европа уже потратили кучу сил и нервов. Сейчас, когда Трамп отчаянно цепляется за свою вымышленную реальность, где Путин – договороспособный, "просто вы не умеете с ним говорить", хуже всего что могут сделать Украине и Европа – действовать резко", – отметил Юрий Богданов.

Он продолжает, потому новые санкции действительно готовятся. При этом Дональд Трамп еще верит в возможность результативных переговоров 15 мая. И потому в данной ситуации украинцам нужно набраться терпения, как и европейской дипломатии.

"Наши партнеры понимают это. Наша власть это понимает. К сожалению, таков у нас сейчас контрагент в Вашингтоне. Его приходится принуждать к адекватности комбинацией давления и комплиментов", – подытожил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — кремлевские чиновники работают над созданием условий для того, чтобы российский диктатор Владимир Путин имел основания отклонить приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для переговоров по прекращению огня. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин не прекратил огонь в Украине: почему Запад так и не ввел обещанные санкции против РФ.