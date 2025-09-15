Что показала реакция НАТО после атаки дронов на Польшу: что теперь будет делать Путин

После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши прошло пять дней, а НАТО в ответ продемонстрировало свою тотальную несостоятельность и никакой надлежащей реакции. Об этом заявил политический обозреватель Виктор Андрусив.

Что показала реакция НАТО после атаки дронов на Польшу

Виктор Андрусив считает, что страны НАТО не показали российскому диктатору Владимиру Путину необходимую реакцию после нарушения воздушного пространства Польши более 20 дронами.

"За 5 дней после открытого вторжения беспилотников в Польшу НАТО продемонстрировало свою тотальную несостоятельность. Никакого сильного ответа, никакой должной реакции", — отметил Андрусив.

По его словам, именно такая реакция НАТО дала возможность Кремлю действовать, в частности начать полномасштабное вторжение в Украину. По мнению Андрусива, Путину нужно показать силу, чтобы он отступил, однако Альянс пока не сделал такой шаг.

"И хуже всего в этом то, что именно их несостоятельность спровоцировала путина на войну в 2022-м, и провоцирует продолжать сейчас. Путин — это гопник, который наглеет, когда чувствует страх, и сразу хочет договориться, когда получает по морде. И сейчас ему будет пахнуть страхом с Запада. Поэтому война будет продолжаться. К сожалению, единственные в мире кто дает ему по морде это мы", — считает политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия использует провокацию дронами в Польше, чтобы заставить НАТО рассеять силы и ослабить оборону Украины. Таким образом, Путин открывает второй фронт на войне против Запада.

Также "Комментарии" писали, что из-за ошибки Путина НАТО может объявить беспилотную зону над Украиной.