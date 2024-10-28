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Что означают "мирные" призывы республиканца Вэнса: Центр стратегических коммуникаций

В Центре стратегических коммуникаций раскритиковали призывы Венса об окончании войны в Украине

сегодня, 18:42
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Кречмаровская Наталия

"Мирные" призывы республиканца Джей Ди Вэнса перекликаются с ультиматумами Путина. Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сообщает портал "Комментарии".

Что означают "мирные" призывы республиканца Вэнса: Центр стратегических коммуникаций

Фото портал "Комментарии"

В Центре напомнили, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что "Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. Украинцам придется принять это решение… Они слишком истощены”.

По данным Центра, относительно "истощенности", то заявления Вэнса опроверг Международный валютный фонд (МВФ), который отметил устойчивость украинской экономики во время войны и способность адаптироваться к экономическим шокам.

"Правительство и НБУ активно действовали, чтобы восстановить стабильность после начала полномасштабного вторжения. Были сохранены налоговые поступления. Доноры помогают Украине, но она сыграла свою роль, разделив бремя, а Нацбанк сохранил стабильность валютного курса”, — отметили в Центре.

Также в Центре напомнили о продолжении реформ. "Что поражает, это то, что в этих условиях реформы были продолжены, мотивированы необходимостью прогресса на пути в ЕС", – сказал Грей.

В Центре уверены, что частный сектор продолжил работать и адаптироваться к шокам войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия продолжает подготовку стратегической авиации к массированному обстрелу Украины. Число самолетов Ту-95МС на авиабазе "Оленья" вновь увеличено до 13 единиц.

В связи с тренировкой бортов Ту-95МС за последнюю неделю между авиабазами была осуществлена передислокация бортов.

Узнать подробнее о ситуации на авиабазах в РФ можно по ссылке.



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Источник: https://t.me/spravdi/42485
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