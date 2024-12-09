Что нужно сделать с Путиным, чтобы тот закончил войну: ответ Зеленского

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не желает окончания войны. Однако, по мнению президента, его можно заставить к этому, и единственным вариантом этого будет сильная Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях трехсторонней встречи в Париже, где президент Украины встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном. По словам Зеленского, он объяснил обоим лидерам, как можно закончить войну в Украине.
По словам президента, сильная Украина и украинская армия предусматривают пакеты оружия, в том числе дальнобойные системы: ATACMS, TAURUS, Storm Shadow, SCALP EG и другие.
Также президент отметил необходимость Украины получить гарантии безопасности, в частности приглашения в НАТО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал о новых деталях разговора с Зеленским. По словам избранного президента США, он формулирует концепцию, как закончить войну в Украине. Кроме того, по словам Трампа, Зеленский хочет завершения войны.
Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского в котором он пояснил, что обсуждать с Трампом нет смысла.
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