Что нужно сделать с Путиным, чтобы тот закончил войну: ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не желает окончания войны. Однако, по мнению президента, его можно заставить к этому, и единственным вариантом этого будет сильная Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях трехсторонней встречи в Париже, где президент Украины встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эмманюэлем Макроном. По словам Зеленского, он объяснил обоим лидерам, как можно закончить войну в Украине.

"Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – это сильная на поле боя", – говорит Зеленский.

По словам президента, сильная Украина и украинская армия предусматривают пакеты оружия, в том числе дальнобойные системы: ATACMS, TAURUS, Storm Shadow, SCALP EG и другие.

"Все это нам очень-очень сильно нужно. И да, исключительно для ударов по военным целям, мы это подчеркиваем", — добавил Зеленский.

Также президент отметил необходимость Украины получить гарантии безопасности, в частности приглашения в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал о новых деталях разговора с Зеленским. По словам избранного президента США, он формулирует концепцию, как закончить войну в Украине. Кроме того, по словам Трампа, Зеленский хочет завершения войны.

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского в котором он пояснил, что обсуждать с Трампом нет смысла.