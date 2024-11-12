Что не так с заявлением Лаврова о «защите интересов» Африки: в ЦПД объяснили

Глава МИД России Сергей Лавров на закрытии министерской конференции Россия — Африка раскритиковал западные страны за то, что те якобы "не хотят действовать по-честному" в отношении стран Африканского континента. При этом российский дипломат подчеркнул, что отношения России и Африки "могут стать примером для ООН и G20". В Центре противодействия дезинформации СНБО сообщили, что не так в этой "дружбе".

Сергей Лавров и Эль Хадж Абдурахман Диуф. Фото: МИД России

Отмечается, что российская деятельность в Африке далека от равноправного отношения, о котором говорят пропагандисты и политики. Ведь в обмен на поддержку местных правящих элит россияне устанавливают прямой контроль за природными ресурсами африканских государств. По данным западных медиа, после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из Африки золота на сумму 2,5 млрд долларов.

Поэтому за антиколониальной риторикой России на самом деле стоят прагматические и меркантильные интересы кремля, который стремится ослабить влияние западных санкций на свою экономику, отмечают в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В НАТО назвали главных союзников России в войне против Украины: как они помогают Путину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Северная Корея, Иран и Китай стали главными союзниками России в войне в Украине, обеспечивающими режим Путина в разных областях. Генсек НАТО

Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал о войне в Украине и давлении России. По его словам, Россия продолжает свое наступление на Украину, а также сближается с тремя основными союзниками – Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"После доставки боеприпасов и ракет Северная Корея направила войска воевать и умирать вместе с Россией в ее незаконной войне. Россия предоставляет Северной Корее финансирование и ракетные технологии. Это очень тревожит", — сказал Рютте.

По его словам, благодаря российским технологиям, ракеты КНДР могут представлять прямую угрозу для США, Европы, Индо-Тихоокеанского региона.