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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Киеву. В сообщении Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина остановиться, указав ненадлежащее время для ударов по Украине.
Трамп и Путин. Фото из открытых источников
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь прокомментировал реакцию Трампа, который впервые за длительное время критически отозвался о Путине по поводу российских ударов по Украине. Военный эксперт отметил, что Трамп обратил внимание не столько на российскую атаку, сколько на неудачное время для удара.
Полет над гнездом кукушки – это книга Кена Кизи о мужчине, который попадает в психбольницу, чтобы избежать тюрьмы. Основной сюжет книги проходит в этом учреждении.
Напомним, что Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал реакцию на российский удар по Киеву с призывом Путина остановиться.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине возможно прекращение огня до конца апреля. Это может произойти, если Трамп нажмет на Путина.
Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в собственную ловушку. Положительное отношение президента США к Путину привело к негативным последствиям в переговорах по войне в Украине.
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