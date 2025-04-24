Что не так с реакцией Трампа на удар по Киеву и призыв к Путину

Президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Киеву. В сообщении Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина остановиться, указав ненадлежащее время для ударов по Украине.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь прокомментировал реакцию Трампа, который впервые за длительное время критически отозвался о Путине по поводу российских ударов по Украине. Военный эксперт отметил, что Трамп обратил внимание не столько на российскую атаку, сколько на неудачное время для удара.

"Кстати, Трамп пишет, что удары пуйла по КИЕВу были нанесены в very bad timing (очень неудачное время). Не могу себе представить good timing (удачное время) для ударов по КИЕВУ. Это уже реально полет над гнездом кукушки…", — отреагировал Самусь.

Полет над гнездом кукушки – это книга Кена Кизи о мужчине, который попадает в психбольницу, чтобы избежать тюрьмы. Основной сюжет книги проходит в этом учреждении.

Напомним, что Трамп на собственной платформе Truth Social опубликовал реакцию на российский удар по Киеву с призывом Путина остановиться.

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. В этом нет нужды, и очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибает. Заключим мирное соглашение", — написал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине возможно прекращение огня до конца апреля. Это может произойти, если Трамп нажмет на Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп попал в собственную ловушку. Положительное отношение президента США к Путину привело к негативным последствиям в переговорах по войне в Украине.