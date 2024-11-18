Что не так с разрешением на удары вглубь РФ: в ВСУ сделали неожиданное заявление

Какая-либо военная операция имеет шанс быть успешной, если она будет спонтанной, а не анонсированной, как разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Запад разрешил наносить удары по территории РФ. Фото из открытых источников

"Одна из причин успеха любой военной операции – неожиданность для врага, что в нашей войне все принципиально игнорируют. Решение о разрешении Украине бить по территории РФ западным оружием должно быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично — как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться", – подчеркнул Максим Жорин.

Майор ВСУ добавил: "Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями. Еще хуже, что всем анонсировали".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разговоры международных союзников с Владимиром Путиным "не несут никакой добавленной стоимости" для достижения справедливого мира, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. В ведомстве подтвердили, что немецкая сторона сообщала, что намерена говорить с российским диктатором.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что победа Дональда Трампа многими в Украине воспринимается как шанс на скорое окончание войны, заявил политолог Валерий Клочок. "Победа Дональда Трампа стала восприниматься как новые возможности. Правда, пока не очевидно, какие это возможности со знаком "плюс" или "минус". Чтобы понять, какими могут быть переговорные позиции Трампа, следует обратиться к известной публикации американского генерала в отставке Кита Келлога. Келлог работал в Белом доме, когда президентом был Трамп. Хотя генерал не представляет команду Трампа, но он считается приближенным к ней и может озвучивать нарративы, близкие команде новоизбранного президента", — подчеркнул он.