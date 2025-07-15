Во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп задал вопрос, почему Украина до сих пор не наносит ударов по Москве. Как пояснил в эфире телеканала "24 Канал" генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, это заявление было скорее риторическим, ведь такие удары требуют значительного арсенала и сложной подготовки.

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По словам Маломужа, Москва и Санкт-Петербург защищены мощными системами противовоздушной обороны, еще с советских времен формируют несколько уровней защиты. Чтобы прорвать эти рубежи, требуются высокоточные ракеты, ударные дроны и массовые атаки.

Генерал подчеркнул, что в настоящее время целесообразнее сосредоточиться на поражении целей российского ВПК — в частности, пусковых площадок, аэродромов, логистических маршрутов, складов боеприпасов и объектов, связанных с производством ракет и дронов. Он отметил, что удары по Москве могут иметь политический эффект, но без реального стратегического смысла.

Ранее журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что Трамп демонстрирует жесткую позицию по отношению к Москве. Он также упоминал о возможности давления на Санкт-Петербург. Однако, несмотря на риторику Трампа, государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что мирные переговоры остаются ключевым приоритетом для Вашингтона.

Как уже писал портал "Комментарии", политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев оценил вероятность принятия в Вашингтоне жестких антироссийских санкций, в частности, законопроекта Грэма-Блюменталя о пошлинах до 500%. Он отметил, что тарифы в диапазоне 100-500% фактически запрещены и делают невозможным нормальную экономическую деятельность.