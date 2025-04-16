Что не так с ответом ВСУ на ракетный удар России по Сумам: стало известно о важном нюансе

Силы обороны Украины совершили точечную атаку на место постоянной дислокации 448-й ракетной бригады России, которая 13 апреля нанесла баллистический удар по городу Сумы. Об этом рассказал в эфире 24 Канала Анатолий Храпчинский — бывший офицер Воздушных сил и заместитель гендиректора компании, специализирующейся на средствах радиоэлектронной борьбы.

Фото: 24 Канал

По его словам, кроме использования дронов большой дальности, Украина должна развивать новые подходы к борьбе с агрессором — в частности, создание специализированных оперативных групп, которые будут работать по образцу израильского Моссада.

"Имеем примеры эффективного уничтожения российских генералов и ликвидации инженеров, занимающихся разработкой ракет Х-59 и Х-69 — именно ими РФ атакует Украину. Подобные операции нужно системно расширять", — подчеркнул эксперт.

Храпчинский заметил, что, несмотря на географические масштабы, Россия демонстрирует страх перед подобными действиями. По его мнению, даже военнослужащие, только обслуживающие технику или заправляющие пусковые установки, должны осознавать, что могут стать мишенью.

"Украина имеет полное право наносить ответные удары в рамках международного законодательства. Мы уничтожаем только военную инфраструктуру противника — это не террор, а легитимная самооборона", — подытожил Храпчинский.

Напомним, в результате российского удара по Сумам погибли 35 человек, еще 125 получили ранения.

"Комментарии" уже писали, что министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность по поводу вероятности новой масштабной атаки России на Украину во время Пасхальных праздников. Как сообщает LRT, дипломат считает, что Кремль может готовить еще более жесткие действия.