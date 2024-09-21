В украинской армии генералы часто считают себя умнее всех и не готовы прислушиваться к подчиненным офицерам, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ пожаловались на генералов. Фото из открытых источников

"Лучший результат на фронте тогда, когда высшее руководство прислушивается к командирам подразделений, работающих в том или ином секторе. Когда есть полноценное взаимодействие, в результате которого принимаются наиболее эффективные и целесообразные решения. Когда есть системная работа – это сразу видно на поле боя. Но, к сожалению, так далеко не всегда. Есть генералы, которые считают, что они умнее всех командиров бригад и отдельных подразделений. Им все виднее даже из очень отдаленных от фронта мест. Чаще собственного полевого опыта они не имеют. И это очень опасное явление, которое, к тому же, сильно демотивирует военных", — подчеркнул Максим Жорин.

Однако, отметил он, положительный факт в том, что полевые командиры растут и поднимаются, хотя и не с той скоростью, которую требуют сегодняшние события.

"Будущее украинской армии по командирам, знающим современные методы ведения боя, имеют собственный опыт их применения и могут проводить столь необходимые для нашей армии изменения", — добавил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мотивации и видения американских республиканцев и демократов относительно российско-украинской войны существенно не отличаются, однако одно принципиальное отличие все же есть — при Дональде Трампе политика республиканцев перестала быть прогнозируемой, заявил политолог Виталий Кулик. По словам политолога, Дональд Трамп и его окружение избавляются от людей из институциональной Республиканской партии. "Вместо этого Трамп делает ставку на людей, которые преданы ему лично, а не многолетним идеям Республиканской партии. В случае прихода Трампа к власти такие люди будут реализовывать любые его сумасшедшие идеи", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал украинские фортификации, которыми из-за неправильного строительства враг продвигается к позициям ВСУ. Комбат добавил, что "врагу достаточно просто толкать в такие рвы своих зэков и контрактников, чтобы толпами бежали", пока кто-то не добежит до украинских позиций.

