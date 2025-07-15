Что на самом деле заставило Трампа перейти к жесткой риторике по отношению к Путину: названы неожиданные причины

Президент США Дональд Трамп кардинально изменил риторику в отношении России по меньшей мере по три ключевым причинам, пишет журналист Дэвид Игнатиус в колонке для The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в американском политикуме.

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Во-первых, Трамп считал, что Путин демонстрирует неуважение, издавая готовность к переговорам, но игнорируя призывы США к прекращению огня. Во-вторых, он был уверен в действенности военной силы США, в том числе успеха применения бомбардировщиков B-2 и ракет "Томагавк" против Ирана. В-третьих, Трамп уверен, что Путин готов вести диалог только под угрозой усиления силы.

"Как говорят россияне, Трамп выбрал стратегию 'эскалировать, чтобы деэскалировать'. Он сделал правильный выбор, поняв, что Путин не пойдет на уступки без усиления давления. В то же время президент взял курс на эскалацию, риски которой пока сложно предсказать", — отмечает Игнатиус.

Интересно, что во время брифинга в Овальном кабинете Трамп избегал ответа на вопрос, насколько далеко он готов уйти в случае дальнейшей эскалации со стороны Путина: "Не задавайте мне такой вопрос. Я просто хочу урегулировать войну", — заявил он.

Журналист также подчеркивает, что если новая политика Трампа по давлению на Кремль сработает, он может получить Нобелевскую премию мира. Однако Игнатиус предостерегает, что путь к миру может быть сложным и исполненным неожиданностей.

Как уже писал портал "Комментарии", Министерство обороны предлагает гражданам присоединиться к добровольческим группам противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить собственный дом, родных, друзей и соседей от воздушных угроз.