Что на самом деле стоит за атакой дронов на Курск: какие будут последствия

Многие сегодня с радостью восприняли утреннюю новость о массированной атаке дронов на Курск РФ. В сети начали разносить видео и фото с горящими девятиэтажками, а также информацию о сбросах с ударных дронов на частные домохозяйства. Однако за этой атакой может стоять именно РФ. Такое мнение у себя в Facebook высказали политический обозреватель, блоггер Дмитрий Вовнянко.

Удар по Курску. Фото из открытых источников

"Конечно, после Кривого Рога и Сум качество кипит, но здесь я предполагаю, что это не наши дроны. Это атака самих орков из армии РФ. Почему я так думаю? Потому что это вообще не наш стиль. Если бы удар был по военным частям, НПЗ, газопроводу или составам – такое возможно. Но по частным постройкам? Зачем? Какая цель? Попугать рядовых россиян? За пару дней окликают и еще громче завопят "Путин введи!", – написал Дмитрий Вовнянко.

По его словам, с большой вероятностью за этим ударом стоит РФ, и все это московская провокация. Мир так ужаснулся от жестокости Москвы в Кривом Роге и Сумах, что Москве срочно понадобился повод показать: "А украинцы такие же". Хотя, возможно, мы чего-то не знаем.

Читайте на портале "Комментарии" — сегодня ночью в промежуток между 01:30 и 02:45 ночи российское ПВО сбивало неизвестные дроны в Курске. В результате применения РЭБ систем и ЗРК россияне нанесли ущерб собственным многоэтажкам и частным домам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

▪ Пожары зафиксированы на пяти этажах жилой многоэтажки на улице Орловской.

▪ Еще один центр пожара — в одном из этажей дома на улице Веспремской.

▪ Повреждены три частных дома — вероятно, в результате сброса боеприпасов с беспилотников, отмечает Андрющенко.

"Отдельный "прилет" пришелся по гаражу скорой помощи — сообщается о повреждении 11 машин. В итоге "все сбили" гражданской инфраструктурой, спасая военную. При этом есть результаты на земле именно в промзонах, что свидетельствует о точности ударов там, где не достало ПВО", — отмечает Андрющенко.



