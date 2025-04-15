Что на самом деле стоит за атакой дронов на Курск: какие будут последствия

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Кравцев Сергей
Многие сегодня с радостью восприняли утреннюю новость о массированной атаке дронов на Курск РФ. В сети начали разносить видео и фото с горящими девятиэтажками, а также информацию о сбросах с ударных дронов на частные домохозяйства. Однако за этой атакой может стоять именно РФ. Такое мнение у себя в Facebook высказали политический обозреватель, блоггер Дмитрий Вовнянко.
Удар по Курску. Фото из открытых источников
По его словам, с большой вероятностью за этим ударом стоит РФ, и все это московская провокация. Мир так ужаснулся от жестокости Москвы в Кривом Роге и Сумах, что Москве срочно понадобился повод показать: "А украинцы такие же". Хотя, возможно, мы чего-то не знаем.
Читайте на портале "Комментарии" — сегодня ночью в промежуток между 01:30 и 02:45 ночи российское ПВО сбивало неизвестные дроны в Курске. В результате применения РЭБ систем и ЗРК россияне нанесли ущерб собственным многоэтажкам и частным домам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
▪ Пожары зафиксированы на пяти этажах жилой многоэтажки на улице Орловской.
▪ Еще один центр пожара — в одном из этажей дома на улице Веспремской.
▪ Повреждены три частных дома — вероятно, в результате сброса боеприпасов с беспилотников, отмечает Андрющенко.
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