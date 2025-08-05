В Кремле рассказали, когда Путин пойдет на мирные переговоры

Российский диктатор Владимир Путин проигнорирует ультиматум президента США Дональда Трампа по поводу мира в Украине, дедлайн которого истекает 8 августа. Кремль продолжает сохранять цель оккупировать полностью четыре украинских области. Такую информацию изданию Reuters сообщили источники, близкие к Кремлю.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Три источника, близкие Кремлю, указывают, что Путин уверен, что Россия способна победить, а очередные санкции, даже если их инициирует новая администрация США, не станут решающим фактором.

"Кремлевский лидер ценит отношения с Трампом и не хочет его раздражать, однако у него просто есть главный приоритет – Путин не может позволить себе прекратить войну только потому, что этого хочет Трамп", – пишет Reuters со ссылкой на источник.

Несмотря на жесткую риторику, Россия формально участвует в переговорах. С мая делегации сторон трижды встречались, однако источники считают эти встречи дипломатическим жестом для Запада, что Путин якобы не исключает мир. Переговоры почти лишены содержания, а основной фокус касается обсуждения гуманитарных вопросов, в частности обмена пленными. В то время как стратегические позиции остаются неизменными.

Источники Reuters отмечают, что Путин озабочен ухудшением отношений с США, но считает, что реального влияния на ситуацию давление не будет, ведь экономика РФ уже адаптировалась к санкциям за 3,5 года войны.

Таким образом, источники издания указывают, что Путин будет готов к мирным переговорам для окончании войны только после захвата четырех областей Украины.

"Цель Путина – полностью захватить украинские области Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую, которые Россия считает своими, а затем вести переговоры о мирном соглашении", – сообщил один из источников.

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