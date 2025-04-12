Что на самом деле кроется за заявлением Келлога о разделе Украины

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог озвучил свое видение "мирного плана" по Украине, предложив поделить страну на три части по аналогии с послевоенным Берлином. Линией разграничения, по его словам, должно стать Днепр.

Кит Келлог

По мнению политолога Николая Давидюка, американцы сейчас пытаются навести порядок привычными для себя формулами. При этом инициатива Келлога больше политическая, чем военная.

Эксперт не исключил, что у Келлога был собственный план, который пытался реализовать через Украину. Под громкими лозунгами, скорее всего, скрывалась идея введения иностранных войск на территорию нашего государства.

"Это хитрая комбинация, потому что перед тем Стив Виткофф сказал, что быстрее всего можно закончить войну, если отдать России 4 области. Тогда Келлог был против. Не может человек, с одной стороны, защищать Украину, а с другой – делить", — подчеркнул Давидюк.

По его убеждению, Келлог играет роль "доброго полицейского", пытаясь создать впечатление, что он хочет, чтобы Украина сохранила государственность. По сути он говорит о необходимости введения крупнейших армий Европы для обеспечения безопасности Украины. Но при этом добавляет: поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин владеет ядерным оружием, эти силы не перейдут Днепр. Таким образом, Украина сосредоточится только на неоккупированных территориях востока.

Давидюк считает, что Келлог пытается обыграть Путина политической хитростью, но подобная формула ошибочна. По его словам, если кто-то думает, что разделив Украину, Запад превратится в новый Западный Берлин, то он глубоко ошибается. Ибо в реальности "российская часть" накроет всю Европу, в том числе и условный Западный Берлин, подчеркнул эксперт.

По его убеждению, через несколько лет Россия снова нападет независимо от того, кто и где окажется. Тогда западные страны пострадают так же, как и Украина.

Давидюк добавил, что предложения раздела Украины неприемлемы. По его словам, в США должны понять: они пытаются делить не тех. Именно Украина стала жертвой агрессии. Поэтому первоочередная задача — не миротворческие формулы, а победа над агрессором, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лавров объяснил, зачем РФ оккупированы территории в Украине.



