Что можно купить на $50 миллионов для ВСУ: эксперт разгромил новую помощь от США

Сумма в 50 миллионов долларов, которую США готовы потратить на закупку оружия для Украины, не покрывает даже часть текущих потребностей Вооруженных сил Украины, заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Радио NV. По его словам, эта сумма значительно меньше, чем необходимо для обеспечения всех требований фронта.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

Нарожный отметил, что, к примеру, один артиллерийский снаряд калибра 155 мм стоит около 3 тысяч долларов. Если взять 10 тысяч выстрелов, это составит 30 миллионов долларов. По сравнению с последним крупным пакетом помощи США более чем на 60 миллиардов долларов, который был распределен на весь год, то каждый день США выделяли около 150 миллионов долларов. Поэтому 50 миллионов являются по сути каплей в океане по сравнению с необходимыми затратами на фронте.

Если эти 50 миллионов долларов потратить на авиацию, этого хватит для закупки одного истребителя F-16 без боекомплекта и запчастей. Если речь идет о ракетах ATACMS, то на эту сумму можно приобрести около 25 единиц. Для ракет "Петриот" цена колеблется от 2 до 10 миллионов долларов за штуку, что позволяет отразить одну ракетную атаку.

На этой неделе также стало известно, что США через Государственный департамент разрешили экспорт оборонной продукции для Украины на сумму 50 миллионов долларов. Это разрешение было предоставлено по закону, регулирующему экспорт оружия, и является частью общего контроля за поставкой оборонных товаров.

Портал "Комментарии" писал, что иностранная помощь должна быть направлена на реализацию национальных интересов США, а не на благотворительность Администрация Дональда Трампа заявляет, что не будет приостанавливать международную помощь.