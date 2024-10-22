Что может получить КНДР от России в обмен на своих солдат для войны в Украине

Представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг заявил, что КНДР может получить от России военные ядерные технологии в обмен на северокорейских солдат, которые могут использоваться на войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".



Северокорейские военные. Фото из открытых источников

В Совете Безопасности ООН постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг сообщил возможную цену, которую Россия хочет заплатить Северной Корее за использование ее войск.

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ждать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также технологии, связанные с ядерным оружием", — сказал Хванг.

Джонкук Хванг подчеркнул, что в скором времени Северная Корея может стать "активным участником" войны в Украине, где займет сторону России. Южнокорейский посол призвал Россию вывести свою армию с территории Украины и подчеркнул, что мир может быть основан только на принципах Устава ООН и международного права.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на информацию о возможном присутствии северокорейских войск на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в случае активного привлечения войск КНДР для войны в Украине, Киев может получить мощного союзника – Южную Корею. Азиатская страна помогает Украине гуманитарной помощью, однако может изменить отношение и отправлять оружие. Южная Корея – один из лидеров экспорта оружия, кроме того, ее вооружение отвечает стандартам НАТО, что позволяет его совместное использование на войне в Украине.