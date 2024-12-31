Что может кардинально изменить ситуацию на фронте и положить конец войне уже в 2025 году

Война России против Украины не завершится в 2025 году, даже в варианте ее заморозки, считает политолог Юрий Богданов.

Война в Украине

По его словам, проблема состоит в том, что Россия сохраняет возможность ведения войны через мобилизацию человеческих ресурсов, производство и поставку оружия. Украина со своей стороны наращивает собственное производство оружия и получает поддержку от партнеров.

"Для Путина завершение войны на условиях, которые будут приняты как поражение, неприемлемо из-за угрозы потери внутренней легитимности. Украина в свою очередь не может согласиться на условия, которые сейчас выдвигает Россия. Новоизбранный президент Трамп не демонстрирует наличие у него механизмов принуждения Путина к уступкам", — считает политолог.

При этом Богданов не исключает, что ближе к концу года накопится истощение сторон. Но для имплементации гипотетических договоренностей нужны месяцы. Пока же стороны не демонстрируют готовности к началу этого процесса, добавил эксперт.

Что может изменить тенденцию? Западные страны кратно увеличивают поддержку и/или давление на Россию. Или Россия или Украина переживают быстрый внутренний коллапс. Первое малореально, второе невозможно прогнозировать", — подытожил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что переговоры (консультации) по завершению войны уже идут, и сейчас нет никаких общих контуров решения. По словам военного Кирилла Сазонова, пока неофициальные предложения Трампа по замораживанию конфликта на нынешней линии боевого разграничения и отказ Украины от НАТО на 20 лет Москва уже публично отвергла. Кремль сейчас постепенно наступает на Донбассе и верит в успех. Так что на переговорах сейчас хочет говорить не о мире, а о капитуляции Украины. То есть признать их территорией четыре области, навсегда отказаться от НАТО и сильной армии. При этом, по его словам, на такие требования не согласны ни Украина, ни ее партнеры, включая сам Трамп.



