Что известно об украинской ракете, которая получает почти всю европейскую часть России

Британское издание The Economist пишет, что новейшая украинская ракета "Фламинго" может нанести серьезный ущерб противнику на расстоянии до 3000 км, унося при этом боевую часть весом более тонны.

Украинская ракета «Фламинго»

Особенностью проекта стало то, что с момента идеи до запуска в серийное производство прошло всего девять месяцев. Для оборонной сферы, где подобные разработки обычно длятся годами или даже десятилетиями, это беспрецедентный результат. Еще одной неожиданностью является то, что команду разработчиков составляли люди без опыта работы в оборонной промышленности.

По словам представителей компании Fire Point, ракета появилась как эскиз на салфетке в конце 2024 года. В то время Украина остро нуждалась в дальнобойном оружии для сдерживания российской агрессии. В частности, президент Владимир Зеленский тогда обращался к американскому коллеге Джо Байдену с просьбой предоставить ракету Tomahawk, но получил отказ.

Хотя часть производственных процессов осуществляется за рубежом, в Fire Point подчеркивают, что более 90% окончательной сборки ракет происходит на секретных предприятиях по всей Украине.

По оценкам экспертов, Фламинго может стать не только мощным военным аргументом для Киева, но и демонстрацией того, что Украина способна в рекордные сроки создавать высокотехнологичное вооружение собственными силами, даже в условиях войны.

