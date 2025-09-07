Что известно о "приглашении на убийство" для Зеленского от Путина

Приглашение российского диктатора Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву следует расценивать как опасную провокацию и фактически "приглашение на убийство". Такое мнение высказала народная депутат Елизавета Богуцкая.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Елизавета Богуцкая привела несколько примеров, как Путин обещал, а затем нарушал свои слова. В декабре 2013 года Путин ответил на вопросы журналиста о введении российских войск в Крым. По его словам, "это не может произойти, потому что такого никогда не будет". Однако уже в феврале 2014-го российские спецназовцы захватили здание Верховной Рады Крыма, а позже Россия аннексировала полуостров.

Аналогичные заявления прозвучали и после оккупации Крыма. Путин уверял, что не намерен захватывать другие территории. Впрочем, уже через месяц началась война на Донбассе, которую Москва долго отрицала, прикрываясь "гуманитарной помощью" и "защитой русскоговорящего населения".

В 2022 году, перед началом полномасштабного вторжения, Путин также отрицал планы оккупации украинских территорий. Но уже в конце того же года Россия объявила о присоединении новых территорий, которыми стали части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Как следствие, Богуцкая подчеркнула, что ни одно обещание Путина не стоит доверия.

"Это очень краткая история заявлений Путина, которая демонстрирует, что НИКАКОМУ слову кровавого упыря верить нельзя. НИКАКОМУ! Это фантастический врун. Это наркоман лжи, который ловит "приход" когда лжет", — утверждает Богуцкая.

Народная депутат отметила, что Москва является единственным местом, где Путин чувствует себя в безопасности, однако столица РФ может быть опасна для президента Украины.

"Когда он говорит, что может встретиться с Зеленским в Москве и все меры безопасности будут соблюдены, это нужно воспринять как приглашение на убийство. Показательное и демонстративное. И никак по другому" — замечает Богуцкая.

По ее словам, Путин "панически реагирует на любое нейтральное предложение" по поводу встречи. Богуцкая отмечает, что российский диктатор это "мелкое противное сцикло. Обслуга Си".

