Что известно о пострадавших после ударов по Сумам и Одессе

Сейчас в Сумах в медицинских учреждениях лечатся после вчерашнего российского удара баллистикой 38 человек и среди них девять детей. 11 человек – в тяжелом состоянии, в том числе три ребенка. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что сейчас с ранеными после ударов по Сумах и Одессе

Он отметил, что делается все, чтобы помочь максимально. Только от вчерашнего удара погибли 34 человека, а 119 ранены. К сожалению, двое детей погибли, еще 15 ранены.

"Еще семь человек ранены ночью в Одессе во время удара "шахедами". Били русские этой ночью также по Славянску, Умани, Харькову, Бериславу и другим городам и селам. Поврежденные объекты – все гражданские: дома, магазины, СТО ", – сообщил Зеленский о последствиях российских ударов по Украине.

Глава государства также поблагодарил всех, кто привлечен к ликвидации этих страшных последствий.

" Спасибо всем службам, каждому и каждой, кто вовлечен в спасение людей и защиту жизни. Каждый день и ночью продолжается российский террор. Лишь с начала апреля российская армия применила уже почти 2800 авиационных бомб, более 1400 ударных дронов, и большинство из них – "шахеды", а также около 60 ракет разных типов, включая баллистику. Только реальным давлением на Россию это можно остановить. Нужны ощутимые санкционные шаги в отношении секторов, которые финансируют российскую убийственную машину. Тот, кто принес войну, должен остановиться и ответить за содеянное – именно так справедливо", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня днем в Сумах снова раздался мощный взрыв. Как отметил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, удар, вероятно, был нанесен российским "шахидом", который кружил над городом более полутора часов. Сейчас дым виден из всех районов города.