Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что повреждения нефтепровода "Дружба", вызванные украинскими ракетными и дроновыми атаками, оказались значительными и потребуются несколько дней для восстановления. В то же время, по его словам, российская сторона нашла временное техническое решение, позволяющее возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра, правда, в небольших объемах.

Восстановление поставок нефти

Сергей уточнил, что внутренние коммерческие резервы страны пока достаточны, поэтому пришлось не прибегать к использованию стратегических запасов. В то же время он подверг резкой критике тех политиков и представителей медиа, которые, по его мнению, оправдывают удары Украины по трубопроводу, и обвинил Еврокомиссию в бездействии.

Глава МИД Венгрии также призвал Киев воздержаться от атак на инфраструктуру, поставляющую энергоресурсы в его страну, заявив, что это создает угрозу энергетической безопасности Будапешта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году Беларусь столкнулась с беспрецедентным явлением — недостатком картофеля, который традиционно называют "вторым хлебом". Причиной стала политика жесткого государственного регулирования цен, введенная режимом Александра Лукашенко.

Попытки властей удержать стоимость продукта привели к обратному эффекту: полки магазинов опустели. Качественный картофель массово вывозят в Россию, где ее продают вдвое дороже, тогда как на внутреннем рынке белорусам достается лишь мелкая или испорченная продукция.



Урожай 2024 года оказался одним из худших за последние годы — всего 3,1 млн тонн, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Экономически невыгодное производство и высокие потери при хранении (до 40%) еще больше усугубили кризис.

