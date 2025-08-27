logo

Что известно о поставках нефти после ударов по «Дружбе»
НОВОСТИ

Что известно о поставках нефти после ударов по «Дружбе»

Венгрия заявила, что уже завтра снова получит нефть из России

27 августа 2025, 19:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что повреждения нефтепровода "Дружба", вызванные украинскими ракетными и дроновыми атаками, оказались значительными и потребуются несколько дней для восстановления. В то же время, по его словам, российская сторона нашла временное техническое решение, позволяющее возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра, правда, в небольших объемах.

Что известно о поставках нефти после ударов по «Дружбе»

Восстановление поставок нефти

Сергей уточнил, что внутренние коммерческие резервы страны пока достаточны, поэтому пришлось не прибегать к использованию стратегических запасов. В то же время он подверг резкой критике тех политиков и представителей медиа, которые, по его мнению, оправдывают удары Украины по трубопроводу, и обвинил Еврокомиссию в бездействии.

Глава МИД Венгрии также призвал Киев воздержаться от атак на инфраструктуру, поставляющую энергоресурсы в его страну, заявив, что это создает угрозу энергетической безопасности Будапешта.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году Беларусь столкнулась с беспрецедентным явлением — недостатком картофеля, который традиционно называют "вторым хлебом". Причиной стала политика жесткого государственного регулирования цен, введенная режимом Александра Лукашенко.
Попытки властей удержать стоимость продукта привели к обратному эффекту: полки магазинов опустели. Качественный картофель массово вывозят в Россию, где ее продают вдвое дороже, тогда как на внутреннем рынке белорусам достается лишь мелкая или испорченная продукция.

 Урожай 2024 года оказался одним из худших за последние годы — всего 3,1 млн тонн, что на четверть меньше, чем в 2023 году. Экономически невыгодное производство и высокие потери при хранении (до 40%) еще больше усугубили кризис.



Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid022iEhQY1GdbdS1d7UzKPNmuVf6yGv4Y2o3XVGQsJoJ4nhjtwRN3fGHGcbns69uh4Ml?locale=ru_RU
