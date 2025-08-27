Рубрики
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что повреждения нефтепровода "Дружба", вызванные украинскими ракетными и дроновыми атаками, оказались значительными и потребуются несколько дней для восстановления. В то же время, по его словам, российская сторона нашла временное техническое решение, позволяющее возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра, правда, в небольших объемах.
Восстановление поставок нефти
Сергей уточнил, что внутренние коммерческие резервы страны пока достаточны, поэтому пришлось не прибегать к использованию стратегических запасов. В то же время он подверг резкой критике тех политиков и представителей медиа, которые, по его мнению, оправдывают удары Украины по трубопроводу, и обвинил Еврокомиссию в бездействии.
Глава МИД Венгрии также призвал Киев воздержаться от атак на инфраструктуру, поставляющую энергоресурсы в его страну, заявив, что это создает угрозу энергетической безопасности Будапешта.