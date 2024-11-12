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Что известно о подготовке "Украинского легиона" и когда на фронт прибудет пополнение из Польши

Обучение украинских добровольцев в Польше будет продолжаться не менее 35 дней

сегодня, 15:18
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Кречмаровская Наталия

В Польше продолжают привлекать украинцев – добровольцев, которые после обучения пополнят ряды Сил обороны в Украине. 12 ноября состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за границей, на прохождение военной службы в рядах Украинского легиона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минобороны.

Что известно о подготовке "Украинского легиона" и когда на фронт прибудет пополнение из Польши

Иллюстративное фото

"После подписания контрактов группа добровольцев отправилась на военный полигон Вооруженных Сил Республики Польша для прохождения базовой военной подготовки", — говорится в сообщении.

Представитель командования Украинского легиона, подполковник Петр Горкуша отметил, что базовый курс подготовки продлится 35 дней. После этого военнослужащие смогут продолжить обучение по избранным военно-учетным специальностям на базах НАТО в Европе.

Сегодня в рекрутинговый центр "Украинского легиона" поступило почти 700 заявок от граждан Украины, проживающих в Польше, Чехии, Германии, Ирландии и других странах. После прохождения военно-врачебной комиссии, соответствующих проверок и подписания контрактов они также присоединятся к рядам легиона”, — отметил Петр Горкуша.

Базовая подготовка новобранцев будет проводиться под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО. Участие в военной подготовке примут также командиры Вооруженных сил Украины, имеющие боевой опыт.

В Минобороны отметили, что рекрутинговый центр Украинского легиона в Люблине продолжает прием заявок от граждан Украины для службы в военном соединении. Заявки можно подать через официальный сайт Украинского легиона или через украинские консульства и посольства в Европе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине кардинально изменили программу подготовки военных .




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Источник: https://mod.gov.ua/news/2024/11/12/pershi-dobrovolczi-ukrayinskogo-legionu-pidpisali-kontrakti-i-rozpochali-bazovu-pidgotovku?fbclid=IwY2xjawGgJbhleHRuA2FlbQIxMAABHWBZqb61wCUuaYJpfmZgBUI6GjFk61Ky8cr9RJoegZXmFKYYWKE8ghn56A_aem_qfkwaHlDcpHqPCnCx2Doxg
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